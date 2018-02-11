Carnaval de Vitória deve mudar de data?

De norte a sul, carnaval é na data oficial

Paulo Paganucci Xavier | Empresário do setor de restaurantes

Primeiramente, temos que parabenizar nossas escolas que mesmo com toda dificuldade foram lá e fizeram um grande desfile, umas com mais recursos e consequentemente com mais qualidade. Claro que não podemos deixar de lamentar o desfile de sexta-feira, sem público algum. Imagine várias comunidades trabalharem por meses a fio e, quando chega o dia da apresentação, deparam-se com tal situação. E esse é o nosso grande desafio: Necessitamos de duas noites graciosas como foi a noite de sábado. Para isso, precisamos rever a data dos nossos desfiles e também mesclar os grupos.

Sou defensor de que nosso desfile precisa voltar para data oficial, pois é quando a totalidade da nossa população está de folga por cinco dias e se programa para viajar. Com isso, teremos público de todos os lugares, como ocorre com o nosso réveillon, quando temos todas as nossas praias e nossos hotéis lotados. Aliás, poderíamos levantar a ocupação dos nossos hotéis nos períodos dos nossos dois carnavais e do réveillon.

Foi louvável, na época, usar o artifício de retomar o carnaval uma semana antes, funcionou, mas agora chegou o momento de atrairmos o Brasil para vir assistir aqui o nosso carnaval. Podemos gerar conteúdos e divulgá-los nacionalmente.

Então, teremos companhias aéreas oferecendo pacotes para o nosso carnaval, poderemos até receber navios para pernoitar aqui nos dias de desfile. Com isso, tudo passa a ser mais valorizado: ingressos, camarotes, fantasias, cotas de patrocínio, etc.

Quanto ao público capixaba que por ventura viajar nesse período e desejar assistir, podemos realizar o desfile das campeãs, no sábado seguinte como ocorre no Rio e São Paulo.

Enfim, todas as cidades de Norte a Sul do país exploram o carnaval na data oficial, por que nós não? Somos inferiores?

Não creio, pois temos belas praias, boa infraestrutura, região de montanha próxima e uma ótima localização geográfica, ao lado dos maiores Estados do país, além, é claro, de termos um povo maravilhoso e ansioso por oportunidades de trabalho.

Vale lembrar que o turismo é cobiçado por todas as nações e suas regiões, e aqui não pode ser diferente. Temos que usar a grandiosidade do carnaval com profissionalismo e inserir de vez o Espírito Santo como opção de turismo de lazer, sabemos que falta muito, mas se houver vontade política poderemos fazer disso o início de um novo tempo, pois são poucos os lugares que têm carnaval igual ao nosso. Iremos evoluir bastante, afinal um grande espetáculo só se faz para um grande público.

O carnaval do Brasil começa aqui!

Luciano Rezende | Prefeito de Vitória

O Carnaval de Vitória recebeu nota máxima nos quesitos: segurança, organização, harmonia, economia, beleza, evolução, cobertura... E a antecipação do nosso carnaval para uma semana antes da festa oficial do Rei Momo foi um grande avanço para que pudesse se potencializar.

Primeiro, porque temos a possibilidade de contar com todos os moradores de Vitória. Muitos, durante o feriado nacional, viajam para nossas montanhas e praias.

Segundo, nosso Carnaval abre os desfiles de escolas de samba no Brasil deixando de concorrer com outros carnavais em termos de opção para quem gosta de desfilar ou assistir.

Terceiro, nós podemos ter aqui em Vitória o intercâmbio de artistas e profissionais que fazem os carnavais de outras cidades, como Rio e São Paulo, desfilando ou trabalhando em escolas daqui.

Além disso, há a possibilidade de ter dois períodos com ocupação hoteleira significante: dois finais de semana, em vez de somente um! O nosso carnaval já é um produto turístico que atrai muitos visitantes e neste ano a ocupação foi de 70% dos hotéis. E, para o carnaval oficial, a ocupação prevista já é de 90%.

Vem para Vitória quem busca uma cidade que tenha segurança, boas opções de lazer, bons pontos turísticos para visitar e com um forte cardápio de opções em gastronomia: bares, quiosques, restaurantes e lindas praias.

Outro ponto importante é a oportunidade de fazermos transmissões ao vivo para TV, Rádio e internet sem concorrer com outros Estados. Na mesma data que Rio e São Paulo isso seria inviável.

O que fez potencializar o Carnaval de Vitória foi sua troca de data para uma semana antes da festa oficial, organização e gestão profissional dos desfiles!

O Sambão do Povo, que antigamente ficava ocioso, na nossa gestão virou sala de aula e já formou mais de duas mil pessoas. A PMV em parceria com Sesi e Senac oferecem cursos que vão desde eletricistas, soldadores, aderecistas, cozinheiros, moldador, esculturas e até gestão de Escola de Samba.

O carnaval também é uma grande opção de profissionalização e geração de emprego e renda, pois a maioria dos alunos já sai empregada após a folia.

Neste ano de 2018, foram gerados três mil empregos diretos e indiretos. A indústria criativa do carnaval gerou uma movimentação em torno de R$ 13 milhões na cidade. O público foi de 60 mil pessoas nos dois dias sem nenhum registro de ocorrências policiais relevantes, pelo quinto ano consecutivo!