Um "joinha" para a impunidade

Não é a primeira vez que um bandido resolve fazer graça ao ser preso. O “joinha” de Carlos Eduardo Klem da Conceição é de fato a afirmação da impunidade, sem nenhuma vergonha. E é essa audácia, cada vez mais frequente, que causa tanta indignação na sociedade. Ficou evidente que, mesmo preso, ele não tem motivos para se preocupar, pois a possibilidade de voltar para as ruas é certa, amparada pela lei.
E Carlos foi ainda mais ousado ao invadir a casa de um guarda municipal de Vitória: não só tentou furtar objetos, como chegou a vestir a camisa do uniforme da vítima. Desdenhou da autoridade.
Se há algo certo hoje no país é a necessidade de leis mais rígidas. Compreende-se, por exemplo, a existência de audiências de custódia como forma de triagem, mas é preciso rigor. Um criminoso que invade uma casa não pode ter a certeza de que não será punido, como ocorre com tanta frequência. O aumento da repressão penal é uma necessidade, e isso não significa a omissão de um aspecto incontestável, de que há relação da criminalidade com as estruturas sociais desiguais. É preciso batalhar por mais educação, mais emprego. Dá para encarar as duas frentes, a do combate à criminalidade e a da busca por mais justiça social, sem permitir que criminosos continuem rindo sozinhos.