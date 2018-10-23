Um "joinha" para a impunidade

Não é a primeira vez que um bandido resolve fazer graça ao ser preso.. E é essa audácia, cada vez mais frequente, que causa tanta indignação na sociedade. Ficou evidente que, mesmo preso, ele não tem motivos para se preocupar, pois a possibilidade de voltar para as ruas é certa, amparada pela lei.

Se há algo certo hoje no país é a necessidade de leis mais rígidas. Compreende-se, por exemplo, a existência de audiências de custódia como forma de triagem, mas é preciso rigor. Um criminoso que invade uma casa não pode ter a certeza de que não será punido, como ocorre com tanta frequência. O aumento da repressão penal é uma necessidade, e isso não significa a omissão de um aspecto incontestável, de que há relação da criminalidade com as estruturas sociais desiguais. É preciso batalhar por mais educação, mais emprego. Dá para encarar as duas frentes, a do combate à criminalidade e a da busca por mais justiça social, sem permitir que criminosos continuem rindo sozinhos.