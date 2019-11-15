Turismo de luxo: Itália é o destino bombado de 2020

Itália, destino de luxo para 2020 Crédito: divulgação

A Itália ficou em primeiro lugar no ranking de destinos internacionais mais procurados por viajantes brasileiros de alto padrão, de acordo com dados apresentados no Luxe Report, sobre tendências de viagem de luxo que estarão em alta em 2020. O estudo da rede global Virtuoso mostra que os viajantes brasileiros de alto padrão consideram as experiências customizadas a melhor forma de investir tempo e recurso.

De acordo com os consultores de viagens da Virtuoso no Brasil, a expressão latina carpe diem tem balizado o desejo de aproveitar a maior quantidade possível de destinos e experiências de modo mais autêntico.

LANÇAMENTO DO LIVRO ZANINE CALDAS EM VITÓRIA

Rita Rocio Tristão, Zanini de Zanine, Jônice e Ilza Tristão: no lançamento do livro sobre o arquiteto Zanine Caldas, na Ilha do Boi. Crédito: Mônica Zorzanelli

Apesar da chuva que caiu na noite de quarta-feira (13), foi super prestigiado o lançamento do livro sobre a vida e obra do arquiteto, designer, maquetista, paisagista e urbanista baiano José Zanine Caldas. No Espírito Santo, ele concentra grandes obras, como a Pousada Pedra Azul, a maior que construiu, e amigos como a arquiteta Rita Rocio Tristão, que trabalhou com ele no Rio de Janeiro, e o empresário Jônice Tristão. Os dois prestigiaram o evento que contou ainda com a presença do filho do artista Zanini de Zanine. Confira a galeria de fotos:

Lançamento do livro sobre Zanine Caldas em Vitória

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