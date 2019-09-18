TSE decide que candidaturas laranjas levam à cassação de toda a chapa

A Lei das Eleições determina que 30% das candidaturas de um partido devem ser de um gênero, e 70% de outro. Em geral, as legendas buscam as mulheres para cumprir o percentual mínimo. A chapa de vereadores no Piauí foi acusada de utilizar candidaturas fictícias de mulheres que não chegaram nem sequer a fazer campanha eleitoral, com o objetivo de fraudar o cumprimento da cota.