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  • Tribunal de Justiça, Ministério Público e TRE-ES suspendem o expediente
Leonel Ximenes

Tribunal de Justiça, Ministério Público e TRE-ES suspendem o expediente

Órgãos não estão funcionando hoje (20) nas suas sedes, em Vitória, e nas cidades mais atingidas pela chuva

Públicado em 

20 nov 2019 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede do Tribunal de Justiça na Enseada do Suá, em Vitória: expediente foi cancelado hoje (20) Crédito: TJES
Apesar do transtorno provocado pela chuva,  hoje (20) é um dia normal de trabalho para a maioria das pessoas – menos no Tribunal de Justiça (TJES), no Ministério Público Estadual (MPES) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Esses órgãos resolveram suspender o expediente em suas sedes, em Vitória, e nas cidades mais atingidas pelos alagamentos.
Governo do Estado, prefeituras e até a Assembleia Legislativa, entretanto,  estão funcionando normalmente. Justiça Federal e Ministério Público Federal também não pararam.
Na Defensoria Pública, o atendimento ao público foi cancelado hoje (20), mas o expediente administrativo em sua sede não foi alterado.
Nas empresas privadas, nada de descanso. Afinal, todas têm que produzir, vender e pagar os impostos cobrados pela União, pelo Estado e pelos municípios. Sob sol ou sob chuva.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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