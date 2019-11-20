Tribunal de Justiça, Ministério Público e TRE-ES suspendem o expediente

Apesar do transtorno provocado pela chuva, hoje (20) é um dia normal de trabalho para a maioria das pessoas – menos no Tribunal de Justiça (TJES), no Ministério Público Estadual (MPES) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Esses órgãos resolveram suspender o expediente em suas sedes, em Vitória, e nas cidades mais atingidas pelos alagamentos.
Governo do Estado, prefeituras e até a Assembleia Legislativa, entretanto, estão funcionando normalmente. Justiça Federal e Ministério Público Federal também não pararam.
Na Defensoria Pública, o atendimento ao público foi cancelado hoje (20), mas o expediente administrativo em sua sede não foi alterado.
Nas empresas privadas, nada de descanso. Afinal, todas têm que produzir, vender e pagar os impostos cobrados pela União, pelo Estado e pelos municípios. Sob sol ou sob chuva.