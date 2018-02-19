Tribunal de Justiça anula homenagem ao pai de Rodney Miranda

Parque Urbano do Cocal, cujo nome era uma homenagem ao pai de Rodney Miranda. Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça decidiu que é inconstitucional a lei, aprovada pela Câmara de Vila Velha, que denomina Heitor Miranda o Parque Urbano de Cocal. O homenageado, já falecido, é pai do ex-prefeito Rodney Miranda. A decisão do TJ foi provocada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria–Geral de Justiça. A Câmara aprovou a homenagem em maio de 2016, quando Rodney era prefeito.

Os motivos

Em sua decisão, referendada pelo plenário do Tribunal de Justiça, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira considera que não houve justificativa histórica e cultural para a homenagem ao pai de Rodney. “Resta configurado propósito de promover de forma indireta a pessoa do então prefeito, em flagrante violação dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da finalidade”, escreveu na sentença.

Site engajado

Vejam o que está no site da Prefeitura de Vila Velha sobre uma reunião em que foram discutidas melhorias no Projeto Praia Legal: “Participaram da reunião (...) ‘até’ o vereador de oposição Arnaldinho Borgo, que testemunhou a transparência dos atos da gestão e a abertura dada para a livre participação popular”.

Pode isso, Arnaldo?

“E até o vereador da oposição”? Gente, isso é um portal institucional de uma prefeitura ou de um grupo político?





Menos, menos

Sugestão de um leitor da coluna ao presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB): “Ele deveria diminuir as costeletas e a quantidade de cargos comissionados na Casa”.

É mais embaixo

General interventor Braga Netto, não olhe apenas para os morros: os grandes criminosos do Rio não sobem ladeiras nem escadas.

Fla chapa branca

Figurões do governo do Estado foram prestigiar o Flamengo na final da Taça GB no Kleber Andrade. Estavam lá os secretários André Garcia (Segurança), Roberto Carneiro (Esporte) Agricultura (Octaciano Neto) e Júlio Pompeu (Direitos Humanos).

Lembrança

A mais empolgada, entretanto, foi a subsecretária de Segurança, Gracimeri Gaviorno. A doutora aparece nas redes sociais recebendo, nas costas da sua camisa rubro-negra, um autógrafo do zagueiro Rhodolfo.

Traição alvinegra

O ex-governador Casagrande, botafoguense juramentado, também foi ver o jogo do rival. Foi vaiado pela torcida.

Rivais eternos

Ao avistarem no gramado o ex-jogador do Vasco e ex-deputado Geovani, a torcida do Fla não perdoou e entoou o coro: “Geovani, v....”.

No cofre

A Prefeitura de Cariacica faturou duas vezes por sediar a final da Taça GB: além da projeção da cidade em todo o país, recebeu R$ 27 mil de ISS dos promotores do jogo entre Fla x Boavista.

Interditado

Em más condições, o escritório do Idaf em Aracruz foi interditado pela Defesa Civil municipal. O órgão vai alugar outro imóvel para ocupar.

Pelada oficial

A convite do governador, deputados estaduais participaram ontem à noite de uma pelada na residência oficial da Praia da Costa, em homenagem ao aniversariante do dia, deputado Erick Musso. Depois, teve churrasco (com despesas compartilhadas).

O PT da censura

Conforme informou ontem a coluna no Gazeta Online, o PT, que fechou questão, ainda não sabe se vai punir o deputado Padre Honório por ter votado contra o veto ao projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT) que censura as artes no Estado.

Imagine, claro...

“O partido tem opinião majoritária a favor da expressão artística”, discursou João Coser , presidente estadual do PT, em aparente contradição com a posição de um dos seus deputados.

Deu Coelho

Líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho (PDT) saiu a campo e foi o grande responsável pela reversão de votos em favor do veto de PH.

Que coisa...

Além de reclamar da escravidão por ganhar “só” R$ 34 mil, alguém sabe o que a ex-ministra Luislinda fez no governo?

Alô, Vitória!

Por que um bloco no Centro foi reprimido por não ter licença da prefeitura, e o da Praia da Canto, que também não estava autorizado, foi tolerado?