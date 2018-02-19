Tribunal de Justiça anula homenagem ao pai de Rodney Miranda

Parque Urbano do Cocal, cujo nome era uma homenagem ao pai de Rodney Miranda.Crédito: Divulgação
O Tribunal de Justiça decidiu que é inconstitucional a lei, aprovada pela Câmara de Vila Velha, que denomina Heitor Miranda o Parque Urbano de Cocal. O homenageado, já falecido, é pai do ex-prefeito Rodney Miranda. A decisão do TJ foi provocada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria–Geral de Justiça. A Câmara aprovou a homenagem em maio de 2016, quando Rodney era prefeito.
Os motivos
Em sua decisão, referendada pelo plenário do Tribunal de Justiça, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira considera que não houve justificativa histórica e cultural para a homenagem ao pai de Rodney. “Resta configurado propósito de promover de forma indireta a pessoa do então prefeito, em flagrante violação dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da finalidade”, escreveu na sentença.
Site engajado
Vejam o que está no site da Prefeitura de Vila Velha sobre uma reunião em que foram discutidas melhorias no Projeto Praia Legal: “Participaram da reunião (...) ‘até’ o vereador de oposição Arnaldinho Borgo, que testemunhou a transparência dos atos da gestão e a abertura dada para a livre participação popular”.
Pode isso, Arnaldo?
“E até o vereador da oposição”? Gente, isso é um portal institucional de uma prefeitura ou de um grupo político?
Menos, menos
Sugestão de um leitor da coluna ao presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB): “Ele deveria diminuir as costeletas e a quantidade de cargos comissionados na Casa”.
É mais embaixo
General interventor Braga Netto, não olhe apenas para os morros: os grandes criminosos do Rio não sobem ladeiras nem escadas.
Fla chapa branca
Figurões do governo do Estado foram prestigiar o Flamengo na final da Taça GB no Kleber Andrade. Estavam lá os secretários André Garcia (Segurança), Roberto Carneiro (Esporte) Agricultura (Octaciano Neto) e Júlio Pompeu (Direitos Humanos).
Lembrança
A mais empolgada, entretanto, foi a subsecretária de Segurança, Gracimeri Gaviorno. A doutora aparece nas redes sociais recebendo, nas costas da sua camisa rubro-negra, um autógrafo do zagueiro Rhodolfo.
Traição alvinegra
O ex-governador Casagrande, botafoguense juramentado, também foi ver o jogo do rival. Foi vaiado pela torcida.
Rivais eternos
Ao avistarem no gramado o ex-jogador do Vasco e ex-deputado Geovani, a torcida do Fla não perdoou e entoou o coro: “Geovani, v....”.
No cofre
A Prefeitura de Cariacica faturou duas vezes por sediar a final da Taça GB: além da projeção da cidade em todo o país, recebeu R$ 27 mil de ISS dos promotores do jogo entre Fla x Boavista.
Interditado
Em más condições, o escritório do Idaf em Aracruz foi interditado pela Defesa Civil municipal. O órgão vai alugar outro imóvel para ocupar.
Pelada oficial
A convite do governador, deputados estaduais participaram ontem à noite de uma pelada na residência oficial da Praia da Costa, em homenagem ao aniversariante do dia, deputado Erick Musso. Depois, teve churrasco (com despesas compartilhadas).
O PT da censura
Conforme informou ontem a coluna no Gazeta Online, o PT, que fechou questão, ainda não sabe se vai punir o deputado Padre Honório por ter votado contra o veto ao projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT) que censura as artes no Estado.
Imagine, claro...
“O partido tem opinião majoritária a favor da expressão artística”, discursou João Coser , presidente estadual do PT, em aparente contradição com a posição de um dos seus deputados.
Deu Coelho
Líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho (PDT) saiu a campo e foi o grande responsável pela reversão de votos em favor do veto de PH.
Que coisa...
Além de reclamar da escravidão por ganhar “só” R$ 34 mil, alguém sabe o que a ex-ministra Luislinda fez no governo?
Alô, Vitória!
Por que um bloco no Centro foi reprimido por não ter licença da prefeitura, e o da Praia da Canto, que também não estava autorizado, foi tolerado?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.