Três anos de espera por consulta é falta de respeito injustificável

Qual o diagnóstico e o tratamento de um sistema de marcação de consultas que pode deixar um paciente esperando até três anos para ser atendido? Porque, de fato, há uma doença grave a ser combatida aí: o descaso total com a saúde da população que depende do suporte público. Não dá para achar que é normal uma espera tão longa, que ocorre até mesmo em casos de maior gravidade.

Bastou o colunista Leonel Ximenes abordar, na última quarta-feira (17), a espera de quase dois anos de uma moradora de Vila Velha para conseguir atendimento com um oftalmologista no CRE Metropolitano, para aparecerem casos de demora ainda mais longa, que renderam ontem reportagem de Kaique Dias. Imagine penar com os sintomas e só descobrir três anos depois uma doença que pode ser grave? Foi o que aconteceu com uma doméstica que sofria constantes desmaios em 2009, mas só conseguiu descobrir um coágulo no cérebro em 2012, quando conseguiu atendimento. Agora, está de volta à fila: desde o ano passado aguarda consulta para fazer o acompanhamento do problema.

O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano tem cerca de 40 consultórios de diversas especialidades, com atendimento pelo SUS. Para ele são encaminhados pelas prefeituras pacientes de todo o Estado, e este é o problema: é preciso descentralizá-lo. Só assim será possível pôr fim a tanta demora.