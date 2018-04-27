TRE inscreve 1.130 presos para votar em outubro

Preso provisório vota numa unidade prisional: direito garantido por lei. Crédito: Divulgação

As eleições 2018 terão um reforço: 1.130 presos provisórios e adolescentes em conflito com a lei se alistaram e vão às urnas em outubro. Numa ação conjunta, TRE-ES, Sejus e Iases percorreram, entre os dias 2 e 26 de abril, unidades prisionais ou socioeducativas para atender os internos que não tinham título eleitoral ou regularizar quem estava com o documento cancelado.

Seções especiais

No dia 17 de julho começará a segunda etapa do trabalho do TRE-ES, com a confirmação das unidades prisionais e socioeducativas que terão seções eleitorais especiais e a transferência temporária dos eleitores apenados, garantindo o voto dos presos provisórios e adolescentes internos nas eleições de outubro.

Batendo o martelo

O tríplex do condomínio Solaris, no Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula, está sendo leiloado pela Superbid. É a mesma empresa de leilões que presta serviço ao Detran/ES.

Lá e cá

Álvaro Dias (Podemos) e Joaquim Barbosa (PSB) se reuniram ontem. Há quem diga, aqui no ES, que esse encontro pode estimular uma união de Casagrande e Rose de Freitas já no primeiro turno na corrida para o Palácio Anchieta.

Teste de popularidade

Magno Malta (PR) acertou com o PSL a realização de duas pesquisas nacionais nos dias 15 de julho e no começo de agosto. A sondagem vai indicar se o senador capixaba tem densidade eleitoral para ser o vice de Bolsonaro na disputa presidencial.

Quem entra

Se as pesquisas apontarem a viabilidade de Malta, ele anuncia, às vésperas do registro, sua candidatura a vice-presidente da República. Seu lugar na disputa ao Senado poderia ser ocupado pela sua mulher, Lauriete, ou por Manato, fiel escudeiro de Bolsonaro no Estado.

Missão impossível

Até as duas Coreias fizeram um acordo de paz. E os supermercados no Espírito Santo? Continuam fechados aos domingos.

Flor de pessoa

Em visita a Colatina ontem, PH pediu para Sérgio Meneguelli não ligar quando o chamam de “prefeito florzinha”. Segundo o governador, a cidade está mais bonita e florida.

Ócio oficial

O presidente da Assembleia, que deu para imitar o governador Hartung até na maneira de cruzar as mãos, desta vez não acompanhou seu guru. Diferentemente do Estado, Erick Musso decretou ponto facultativo nesta segunda na Assembleia.

Todos cansados

Talvez seja justo: o pessoal da Assembleia trabalha muito. Né, gente?

Virou coadjuvante

Parece piada, mas não é: uma formanda vai receber um total de R$ 8 mil de indenização por ter contratado uma filmagem “personalizada” em que ela praticamente não aparece no vídeo. A decisão é da 10ª Vara Cível de Vitória.

O ex vem aí

O ex-deputado, ex-ministro e ex-comunista Aldo Rebelo chega ao ES no dia 14 de maio. Vem trazer o apoio do seu novo partido, o Solidariedade, à reeleição do governador Hartung.

O defensor

De Neucimar Fraga, o Defensor-Geral do Governo (DGG), reagindo a uma crítica do deputado Sérgio Majeski ao governador num grupo: “Para falar mal vocês acordam cedo, hein?”.

Vitória cultural

A Academia Espírito-santense de Letras está organizando para este ano, sob o patrocínio da Secretaria de Cultura da PMV, a série Escritos de Vitória com o tema “Patrimônio Cultural de Vitória”. Quem quiser participar deve enviar o texto à AEL até maio, em prosa ou verso.

Vaga sustentável

No próximo sábado o Shopping Vitória vai inaugurar em seu estacionamento uma vaga exclusiva para veículos elétricos. O local terá tomada disponível para carregar.

Em frente

O governo do Estado não decretou ponto facultativo nesta segunda-feira. Os pagadores de impostos, que também vão trabalhar normalmente nesse dia, aplaudem a medida.

Parabéns!

Ontem foi o Dia Internacional da Anta. Muito festejado no Brasil e no Espírito Santo.

Vamos adotar?

Hoje será realizada uma feira de adoção de animais, das 9h às 13h, na Praça do Epa em Jardim da Penha.

Mau exemplo

Ontem à tarde, uma caminhonete do governo do Estado estava estacionada em frente a uma rampa de deficientes na rua da Prefeitura da Serra.

Alô, Fifa!