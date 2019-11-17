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  • TRE-ES planeja recadastramento biométrico em todo o Estado para 2020
Leonel Ximenes

TRE-ES planeja recadastramento biométrico em todo o Estado para 2020

O eleitor que procurar os cartórios eleitorais para realizar algum serviço, já sairá com a biometria realizada

Públicado em 

17 nov 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No ES, 1.422.864 de pessoas (51,42% do eleitorado) já fizeram a biometria Crédito: Divulgação
Todos os anos acontece a mesma coisa: nas cidades onde o TRE-ES anuncia o recadastramento biométrico obrigatório, são registradas filas e reclamações dos eleitores no início e no final do prazo.
Para evitar o transtorno, o Tribunal Eleitoral capixaba vai modificar a forma de convocação e planeja realizar a biometria em todos os municípios, em todos os meses do ano, a partir de janeiro.
Com essa medida, chamada de Recadastramento Biométrico Ordinário, o eleitor que procurar os cartórios eleitorais para realizar algum serviço, já sairá com a biometria realizada.
A meta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é biometrizar todos os eleitores brasileiros até 2022. No Espírito Santo, 1.422.864 de pessoas (51,42% do eleitorado) já fizeram a biometria.
Atualmente, o recadastramento biométrico obrigatório está sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Marataízes e Piúma. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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