TRE-ES planeja recadastramento biométrico em todo o Estado para 2020

No ES, 1.422.864 de pessoas (51,42% do eleitorado) já fizeram a biometria Crédito: Divulgação

Todos os anos acontece a mesma coisa: nas cidades onde o TRE-ES anuncia o recadastramento biométrico obrigatório, são registradas filas e reclamações dos eleitores no início e no final do prazo.

Para evitar o transtorno, o Tribunal Eleitoral capixaba vai modificar a forma de convocação e planeja realizar a biometria em todos os municípios, em todos os meses do ano, a partir de janeiro.

Com essa medida, chamada de Recadastramento Biométrico Ordinário, o eleitor que procurar os cartórios eleitorais para realizar algum serviço, já sairá com a biometria realizada.

A meta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é biometrizar todos os eleitores brasileiros até 2022. No Espírito Santo, 1.422.864 de pessoas (51,42% do eleitorado) já fizeram a biometria.

Atualmente, o recadastramento biométrico obrigatório está sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Marataízes e Piúma.