TRE e MP monitoram postagens de futuros mesários

Mesários não podem postar mensagens nas redes sociais avisando que farão propaganda para candidatos.Crédito: Divulgação
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e o Ministério Público Eleitoral estão atentos a supostos mesários que têm postado mensagens nas redes sociais avisando que farão propaganda para candidatos no dia das eleições.
A denúncia
Um rapaz foi denunciado pelo dispositivo Pardal na última sexta-feira e o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral buscou a confirmação de que ele seria de fato mesário, o que não foi confirmado.
Crime eleitoral
Caso fosse, o engraçadinho, que é um assessor de um vereador, teria sua convocação suspensa e ainda poderia responder pelo crime de boca de urna.
Lavar é bom
Finalmente, ontem, o prefeito Sérgio Meneguelli deixou-se fotografar sem a camisa “Eu amo Colatina”. A coleção de roupas deve ter ido para a lavanderia.
Por que parou?
Obras do Cais das Artes parada e com aumento de custos; Leitão da Silva atrasada e cara; Leste-Oeste atrasada e cara; Terminal do Transcol de Itaparica parado por mais de um ano; rodovias estaduais desgastadas. Gente, o que está acontecendo com o setor de Transporte e Obras do Estado?
O povo agradece
A corrente da austeridade continua: o deputado Hércules Silveira (MDB), que não usa carro oficial, informa que assumiu o pagamento das contas do seu celular institucional durante as eleições.
O povo agradece 2
Euclério Sampaio (DC), por sua vez, também informa que devolveu o carro oficial e assumiu as contas de telefone até o fim do período eleitoral.
Estamos de olho
E os deputados que utilizam veículo oficial e têm suas contas de celular pagas pelo povo?
Vovó boa de luta
De uma simpática senhorinha numa sala de um consultório ontem de manhã em Campo Grande, Cariacica: “Estão me mandando tomar muito remédio faixa preta”.
Guandu é Ursal
O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, entrou no clima. Sua imagem na rede social está associada à palavra Ursal, obsessão daquele candidato a presidente com mania de perseguição.
É golpe!
Tem gente recebendo, por SMS, links da Caixa e do Banco do Brasil pedindo o número da conta e senha do cliente. Não acesse.
Apagón na Ufes
A Ufes passou ontem pelo seu terceiro apagão em três semanas. Já está sendo conhecida informalmente como “a Cuba capixaba”.
Apagón na ECT
Por falar nisso, ontem, por volta do meio-dia, foi cortada a energia elétrica do Centro de Triagem dos Correios em Novo Horizonte, na Serra. O motivo: inadimplência.
Mania de grandeza
Na agenda do candidato Manato para hoje em Vitória, tem uma tal de carreata “internacional” de apoio a Jair Messias Bolsonaro.
E a corrupção?
Dona ONU é muito seletiva.
Sinal de ordem
O semáforo instalado pela PMV no entorno da Praça do Cauê está dando resultado. O trânsito ficou mais ordenado e está fluindo melhor.
Na estrada
O tenente-coronel Foresti alugou um motor-home para rodar o Estado na sua campanha eleitoral para deputado federal. Batizou o veículo de “Forestimóvel”.
No arquivo
A Justiça Eleitoral extinguiu o processo do deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB). O atual chefe da Casa Civil do governo, acusado de usar a administração pública para alavancar sua candidatura, desistiu de concorrer.
Conhecem?
Do @Brasil ao @Comitê de Direitos Humanos da ONU: “Os srs. conhecem Cuba, Venezuela e Coreia do Norte?”
No arquivo
A Justiça Eleitoral extinguiu o processo do deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB). O atual chefe da Casa Civil do governo, acusado de usar a administração pública para alavancar sua candidatura, desistiu de concorrer.
Alô, capixabas!
Alguém já viu uma universidade tão apagada quanto a Ufes?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.