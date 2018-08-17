TRE e MP monitoram postagens de futuros mesários

Mesários não podem postar mensagens nas redes sociais avisando que farão propaganda para candidatos. Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e o Ministério Público Eleitoral estão atentos a supostos mesários que têm postado mensagens nas redes sociais avisando que farão propaganda para candidatos no dia das eleições.

A denúncia

Um rapaz foi denunciado pelo dispositivo Pardal na última sexta-feira e o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral buscou a confirmação de que ele seria de fato mesário, o que não foi confirmado.

Crime eleitoral

Caso fosse, o engraçadinho, que é um assessor de um vereador, teria sua convocação suspensa e ainda poderia responder pelo crime de boca de urna.

Lavar é bom

Finalmente, ontem, o prefeito Sérgio Meneguelli deixou-se fotografar sem a camisa “Eu amo Colatina”. A coleção de roupas deve ter ido para a lavanderia.

Por que parou?

Obras do Cais das Artes parada e com aumento de custos; Leitão da Silva atrasada e cara; Leste-Oeste atrasada e cara; Terminal do Transcol de Itaparica parado por mais de um ano; rodovias estaduais desgastadas. Gente, o que está acontecendo com o setor de Transporte e Obras do Estado?

O povo agradece

A corrente da austeridade continua: o deputado Hércules Silveira (MDB), que não usa carro oficial, informa que assumiu o pagamento das contas do seu celular institucional durante as eleições.

O povo agradece 2

Euclério Sampaio (DC), por sua vez, também informa que devolveu o carro oficial e assumiu as contas de telefone até o fim do período eleitoral.

Estamos de olho

E os deputados que utilizam veículo oficial e têm suas contas de celular pagas pelo povo?

Vovó boa de luta

De uma simpática senhorinha numa sala de um consultório ontem de manhã em Campo Grande, Cariacica: “Estão me mandando tomar muito remédio faixa preta”.

Guandu é Ursal

O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, entrou no clima. Sua imagem na rede social está associada à palavra Ursal, obsessão daquele candidato a presidente com mania de perseguição.

É golpe!

Tem gente recebendo, por SMS, links da Caixa e do Banco do Brasil pedindo o número da conta e senha do cliente. Não acesse.

Apagón na Ufes

A Ufes passou ontem pelo seu terceiro apagão em três semanas. Já está sendo conhecida informalmente como “a Cuba capixaba”.

Apagón na ECT

Por falar nisso, ontem, por volta do meio-dia, foi cortada a energia elétrica do Centro de Triagem dos Correios em Novo Horizonte, na Serra. O motivo: inadimplência.

Mania de grandeza

Na agenda do candidato Manato para hoje em Vitória, tem uma tal de carreata “internacional” de apoio a Jair Messias Bolsonaro.

E a corrupção?

Dona ONU é muito seletiva.

Sinal de ordem

O semáforo instalado pela PMV no entorno da Praça do Cauê está dando resultado. O trânsito ficou mais ordenado e está fluindo melhor.

Na estrada

O tenente-coronel Foresti alugou um motor-home para rodar o Estado na sua campanha eleitoral para deputado federal. Batizou o veículo de “Forestimóvel”.

No arquivo

A Justiça Eleitoral extinguiu o processo do deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB). O atual chefe da Casa Civil do governo, acusado de usar a administração pública para alavancar sua candidatura, desistiu de concorrer.

Conhecem?

Do @Brasil ao @Comitê de Direitos Humanos da ONU: “Os srs. conhecem Cuba, Venezuela e Coreia do Norte?”





No arquivo

A Justiça Eleitoral extinguiu o processo do deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB). O atual chefe da Casa Civil do governo, acusado de usar a administração pública para alavancar sua candidatura, desistiu de concorrer.

Alô, capixabas!

Alguém já viu uma universidade tão apagada quanto a Ufes?