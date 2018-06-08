Tramitação do projeto Escola sem Partido é suspensa em Vitória

Comissão de Justiça da Câmara de Vitória deu parecer favorável ao projeto Escola sem Partido. Crédito: CMV/Divulgação

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), resolveu suspender a tramitação do projeto Escola Sem Partido, de autoria do vereador Davi Esmael (PSB). Simões vai se reunir na próxima semana com dois representantes do Conselho Municipal de Educação (contrários ao projeto) e dois defensores do movimento para definir a data e o modelo de uma audiência pública para debater melhor a matéria, considerada polêmica.

Cidade dividida

Tão polêmica que está dividindo opiniões no próprio site da CMV. Na enquete sobre o Escola sem Partido, até ontem à noite, 1.119 pessoas votaram favoravelmente ao projeto e 1.046 se manifestaram contra. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Justiça e estava pronta para seguir para a Comissão de Educação da Câmara.

Intervalo na briga

Adversários figadais na disputa pela Prefeitura de Vitória, Luciano Rezende (PPS) e Amaro Neto (PRB) tiveram o mesmo compromisso na quinta à noite: prestigiar a prestação de contas do deputado Da Vitória (PPS), em Colatina.

Mão na lama

Campanha eleitoral exige muito dos candidatos. Até o asséptico Geraldo Alckmin teve que botar a mão no barro para ajudar a fazer uma panela em visita ao Galpão das Paneleiras.

Chuchu em campanha

Aliás, quem viu as fotos do pré-candidato a presidente pelo PSDB nas redes sociais teve uma certeza: que desânimo!

Saindo de cena

Acusado de deixar o expediente da Assembleia mais cedo para trabalhar em sua empresa particular, o secretário de Comunicação da Ales, Jeferson Gonçalves Ferreira, entra de férias nesta segunda-feira.

Lista do terror

O Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde (Nuprevi) da Prefeitura de Vitória divulgou o Mapa dos Casos de Abuso Sexual na Capital em 2017. Foram registrados 148 casos de abuso, divididos pelas regiões administrativas da cidade (13 não foram identificados).

Lista do terror 2

No ano passado, foram registradas 37 ocorrências na região de Maruípe, outras 35 na Grande São Pedro e 29 na área de Santo Antônio, os três primeiros da lista da PMV.





Tô nem aí

Ivan Carlini VI disse que não vai mais se desfiliar no DEM, partido que, segundo o presidente da Câmara de Vila Velha, não lhe dá a menor importância. “É meu último mandato mesmo. Nem preciso de partido, mas vou ficar onde estou”.

PT unido

Se a senadora Gleise Hoffmann for condenada, o PT vai ficar com sua presidente e seu presidenciável presos. E ambos em Curitiba.

Só dinheiro

Turista capixaba está passando aperto em Algarve, sul de Portugal, onde poucos lugares aceitam cartão de crédito. Diz que está se sentindo como estivesse em Pedra Azul e arredores.

Viva a democracia!

Trecho da (oportuna) mensagem dos bispos do Regional Leste 2 da CNBB (inclui as três dioceses e uma arquidiocese do ES) sobre as eleições de 2018: “Não podemos ceder a quem queira enfraquecer e violar o regime democrático”.

Quase parado

O PT capixaba está em compasso de espera. Aguarda a definição da candidatura Lula e das alianças nacionais para decidir o que fará no ES. Por enquanto, a prioridade são as candidaturas proporcionais.

Turbulência

O governador Hartung está pedindo ao governo federal que barre o leilão do Aeroporto de Vitória junto com o de Macaé. Há quem diga que essa maldade seja uma vingança de Temer contra PH, que não foi à inauguração do novo terminal.

Pra polonês ver

A pintora Ângela Gomes está fazendo sucesso em Katowice, na Polônia, sede de uma exposição internacional de arte naif. Imagens das obras da artista plástica capixaba estão espalhadas pela cidade e em uma série de produtos à venda numa galeria.

Doutor Miranda

Rodney Miranda, que é formado em Direito, agora tem carteirinha de advogado filiado à OAB-ES.





Decolando

A Ouvidoria da Infraero tem recebido elogios aos funcionários e ao novo terminal do Aeroporto de Vitória.





Alô, eleitor!