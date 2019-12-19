Trabalho do arquiteto não deve ser exceção, mas parte do cotidiano

Profissionais de Arquitetura Crédito: Divulgação

Em 2019, o curso de arquitetura e urbanismo da Ufes, no qual dou aula, completou 40 anos de existência, data que foi comemorada por professores, ex-professores, alunos e ex-alunos. A celebração envolveu debates e até mesmo uma festa bastante animada.

Passado os festejos, porém, é hora de refletir sobre a produção arquitetônica capixaba nas últimas quatro décadas, considerando principalmente a questão das cidades espírito-santenses, em especial as da Grande Vitória, haja vista que elas são objeto de estudo, reflexão e atuação desses profissionais com dupla formação (neste ponto cabe mencionar que arquitetura e urbanismo são disciplinas distintas, ainda que irmãs, e que em diversos países os cursos são, de fato, separados).

Durante muito tempo, a Ufes reinou sozinha, pois era a única instituição capixaba com graduação em Arquitetura e Urbanismo. Hoje, contudo, são quase duas dezenas de cursos espalhados por todo o Espírito Santo.

Muitos conhecem a famosa frase que diz que “Deus é o arquiteto do mundo”. Sendo assim, a Arquitetura é intrínseca à constituição do lugar aonde todos vivemos e convivemos com as demais espécies que formam a natureza. Ao ser expulso do paraíso, restou ao homem adequar a natureza às condições idôneas para nela viver, retomando o ideal paradisíaco onde ele não se encontrava mais. E, para isso, o homem lança mão da Arquitetura, pois ela lhe dará o abrigo necessário para que ele se proteja e se desenvolva. Em sua casa, ele procriará e criará seus filhos; no silo guardará seus grãos que o alimentarão; no templo ele prestará contas a Deus e aos espíritos.

Se essa é a missão sublime do arquiteto, não menos importante é a concepção de projetos que tratem com dignidade a população que necessita de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, e até mesmo supermercados ou postos de combustível, construídos por meio de desenhos elaborados com dedicação por arquitetos espalhados pelo mundo, inclusive pelo Espírito Santo, muitos deles egressos da Ufes.

Não obstante, é importante ressaltar que se a elaboração de projetos de edificações é competência exclusiva do arquiteto, no caso das cidades a situação muda, pois o urbanista de formação é um profissional que não age sozinho, uma vez que se trata de uma construção coletiva, na qual muitos atuam simultaneamente de maneira determinante: engenheiros (civis, viários etc); construtores; concessionárias de serviços públicos (de água, esgoto, luz, transporte etc); ambientalistas; e inclusive os prefeitos fazem parte do grupo que atua formatando a cidade.

Nos últimos 40 anos, muita coisa mudou no Espírito Santo e no mundo. A internet se popularizou; os projetos passaram a ser realizados em computadores e não mais em pranchetas com réguas “T” ou paralelas; sensores monitoram o funcionamento de um edifício ou de uma cidade, controlando semáforos, bueiros, vazamentos de água; pessoas não enviam mais cartas por correio, e sim um zap; a violência urbana aumentou e fez as construções serem verdadeiras fortalezas, protegidas com grades, câmeras e alarmes... E é nesse contexto que o arquiteto de hoje atua.

Por mais que seja obrigatório por lei a contratação de um projeto arquitetônico e a responsabilidade técnica de um profissional devidamente registrado (que, nesse caso, pode ser tanto um arquiteto como um engenheiro) para a construção de uma edificação, é certo que muita obra é feita por meio da autoconstrução, o que resulta em obras inseguras, desconfortáveis, antieconômicas e, não menos importante, feias, que são todas qualidades a serem consideradas pelo arquiteto na realização do seu trabalho.

E esse é um dos grandes desafios dos arquitetos: serem devidamente valorizados pela sociedade capixaba, a ponto de ninguém abrir mão do trabalho de um profissional por entender que ele só tem a valorizar o espaço que vivemos, trabalhamos, circulamos ou nos divertimos. Ou seja, que o trabalho do arquiteto não seja exceção, mas algo que faça parte do cotidiano das pessoas. Que os arquitetos subam os morros e façam da cidade um organismo coeso, mais equilibrado. Que os arquitetos projetem praças e ruas, fazendo dos espaços públicos um lugar harmônico para convivermos uns com os outros. Que nossas casas sejam seguras, agradáveis e belas, fazendo do lar de cada um o nosso paraíso.