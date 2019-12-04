Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Top 3: os passos para ter uma vida realmente saudável
boa forma cbn

Top 3: os passos para ter uma vida realmente saudável

O resumo é: menos teoria e mais prática

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 20:10

Publicado em 

04 dez 2019 às 20:10
Atividade física: você faz? Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz três dicas infalíveis para você, enfim, ter uma vida saudável, com menos teoria e mais prática. São elas: 1) mudar o modo de pensar sobre os exercícios, a alimentação e o sono - não se pode pensar que isso seja uma barreira ou algo difícil; 2) ter uma clareza dos benefícios que quer atingir com o exercício físico no longo prazo, "é como fazer uma poupança de pequeno valor mês a mês e ao final do ano ter uma boa quantia"; 3) trabalhar no passo a passo - pequenas mudanças por dia que melhoram a cada semana -; e saber qual é o prazer envolvido durante sua rotina física, fortalecer essa motivação e o ganho real claro - ou seja, buscar fazer algo que seja prazeroso para a mente e ter um sistema de recompensas a curto prazo.
Ouça o quadro completo com análise de todos os pontos:
Boa Forma CBN - 04-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados