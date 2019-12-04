Top 3: os passos para ter uma vida realmente saudável

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz três dicas infalíveis para você, enfim, ter uma vida saudável, com menos teoria e mais prática. São elas: 1) mudar o modo de pensar sobre os exercícios, a alimentação e o sono - não se pode pensar que isso seja uma barreira ou algo difícil; 2) ter uma clareza dos benefícios que quer atingir com o exercício físico no longo prazo, "é como fazer uma poupança de pequeno valor mês a mês e ao final do ano ter uma boa quantia"; 3) trabalhar no passo a passo - pequenas mudanças por dia que melhoram a cada semana -; e saber qual é o prazer envolvido durante sua rotina física, fortalecer essa motivação e o ganho real claro - ou seja, buscar fazer algo que seja prazeroso para a mente e ter um sistema de recompensas a curto prazo.