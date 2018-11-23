Todos os supermercados abertos aos domingos em seis meses, diz associação

Ao lado do diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e do governador Paulo Hartung, o empresário Eduardo Mufarej e o apresentador Luciano Huck exibem camisas com a receita da moqueca capixaba que ganharam de lembrança. Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Um dos assuntos mais comentados no primeiro dia do 13º Encontro de Lideranças Empresariais foi a reabertura dos supermercados aos domingos. Tanto o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, como o superintendente da Acaps, Hélio Schneider, concordam que, em seis meses, todas as lojas abrirão aos domingos, inclusive as que mais resistiram à liberação.

Mais empregos

“É a tendência com o aumento da concorrência”, analisa José Lino. “Se a economia crescer, aumentará o número de vagas no setor”, complementa o executivo da associação de supermercados.

Café por conta

Em tom de brincadeira, um participante do encontro, promovido pela Rede Gazeta em Pedra Azul, disse ao empresário William Carone Júnior que, para comemorar a boa nova, iria oferecer um café da manhã numa loja do grupo no primeiro domingo de dezembro. “Então me convida”, devolveu Carone, rindo muito.

Motorista oficial

Como já é tradição, o governador Hartung dirigiu o carro do heliponto da Pousada Pedra Azul até o local onde está sendo realizado o encontro empresarial. Ao lado dele, o secretário da Fazenda, Bruno Funchal. Atrás, Luciano Huck e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.

Tem futuro

“O motorista é muito bom, vim de Uber”, brincou o apresentador da TV Globo.

A gente já sabia

No helicóptero, antes de pousar, Luciano Huck, maravilhado com a paisagem, tirou o celular do bolso e fotografou a Pedra Azul. “É linda”, suspirou.

De norte a sul

O apresentador do Caldeirão disse que adora viajar pelo Brasil: “Aprendo muito”. E como viaja: ontem ele saiu de São Paulo, foi a Ipatinga (MG), depois ao Espírito Santo e retornou para sua casa, no Rio de Janeiro.

A dor passou

Huck disse que estava nervoso ao falar porque está mais acostumado com a televisão. “Estou fora da minha zona de conforto. Tomei um Dorflex durante o almoço”, brincou.

O 13 persegue

PH, que viajou ontem à noite para a Inglaterra, assinou o termo de transferência de governo ao lado do auditório do encontro. O vice César Colnago fez uma conta rápida e arriscou que era a 13ª vez que assumiu interinamente o governo.

Vexames

Receber visitantes em Pedra Azul é passar um pouco de vergonha também. A BR 262, pra variar, está com o asfalto cheio de buracos e desgaste em muitos trechos e a ponte no final do Rabo do Lagarto está há mais de um mês interditada.

Aula de Economia

O ministro Eduardo Guardia, da Fazenda, passou a noite em Pedra Azul e hoje de manhã vai proferir palestra para os líderes empresariais.

Mistério esclarecido

Aliás, é Guardia ou “Guardía”? “Se pronuncia Guardia, é nome de origem espanhola”, esclarece o ministro.

O time liberal

O empresário Eduardo Mufarej, que participou de um painel de debates com Hartung e Huck, contou que o Renova BR apoiou 105 candidatos nas últimas eleições. Destes, 17 foram eleitos, incluindo o capixaba Felipe Rigoni, que conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSB.

Força eleitoral

Idealizador do movimento de formação de lideranças políticas, Mufarej conta que os 105 candidatos apoiados pele Renova BR tiveram, no total, 4,5 milhões de votos.

Fora da pista

André Martinez foi exonerado ontem da Superintendência Regional do Dnit no ES. Pelo menos um prefeito de uma cidade cortada pela 262 comemorou.

O homem do campo

O deputado federal reeleito Paulo Foletto (PSB) já está se preparando para assumir a Secretaria de Agricultura no governo Casagrande.

Alô, eleitor!