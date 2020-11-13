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Todas Elas

5.500 vagas em cursos de qualificação de graça para mulheres no ES

Oportunidades são para cursos como bolos e suas variações, e-commerce, fotografia, e até para se tornar uma digital influencers; os treinamentos serão on-line
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 11:43

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 11:43

Curso para ser digital influencers
Curso para ser digital influencers Crédito: Pixabay
Mulheres que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria terão 5.500 chances para se qualificar de graça e sem sair de casa. Os treinamentos fazem parte do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Programa Agenda Mulher. Clique aqui para conferir o edital. 
As oportunidades são para cursos como bolos e suas variações, assistente de tecnologia da informação, e-commerce, fotografia, panificação, marketing digital, word e excel, hamburgueria gourmet e até para se tornar uma digital influencers: marketing de influência. São 500 vagas por cada curso e todos têm carga horária de 120 horas. Os treinamentos serão on-line.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do sexo feminino.
As interessadas podem se inscrever de 18 a 29 de novembro de 2020, no site do Qualificar ES. Na hora da inscrição, é necessário informar o número do CPF e o e-mail pessoal.  Clique aqui para se inscrever.

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A relação das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no dia 3 de dezembro e as aulas serão realizadas de 8 de dezembro de 2020 até 9 de fevereiro de 2021. A aluna só terá direito ao certificado do curso online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.
As aulas são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de tecnologia da informação (500)
  • Auxiliar administrativo (500)
  • Bolos e suas variações (500)
  • Digital influencers: marketing de influência (500)
  • E-commerce (500)
  • Fotografia (500)
  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas (500)
  • Hamburgueria gourmet (500)
  • Marketing digital para o seu negócio (500)
  • Panificação (500)
  • Word e Excel (500)

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