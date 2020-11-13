5.500 vagas em cursos de qualificação de graça para mulheres no ES

Mulheres que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria terão 5.500 chances para se qualificar de graça e sem sair de casa. Os treinamentos fazem parte do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Programa Agenda Mulher. Clique aqui para conferir o edital.
As oportunidades são para cursos como bolos e suas variações, assistente de tecnologia da informação, e-commerce, fotografia, panificação, marketing digital, word e excel, hamburgueria gourmet e até para se tornar uma digital influencers: marketing de influência. São 500 vagas por cada curso e todos têm carga horária de 120 horas. Os treinamentos serão on-line.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do sexo feminino.
As interessadas podem se inscrever de 18 a 29 de novembro de 2020, no site do Qualificar ES. Na hora da inscrição, é necessário informar o número do CPF e o e-mail pessoal. Clique aqui para se inscrever.
A relação das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no dia 3 de dezembro e as aulas serão realizadas de 8 de dezembro de 2020 até 9 de fevereiro de 2021. A aluna só terá direito ao certificado do curso online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.
As aulas são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA OS CURSOS
- Assistente de tecnologia da informação (500)
- Auxiliar administrativo (500)
- Bolos e suas variações (500)
- Digital influencers: marketing de influência (500)
- E-commerce (500)
- Fotografia (500)
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas (500)
- Hamburgueria gourmet (500)
- Marketing digital para o seu negócio (500)
- Panificação (500)
- Word e Excel (500)