5.500 vagas em cursos de qualificação de graça para mulheres no ES

Curso para ser digital influencers Crédito: Pixabay

Mulheres que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria terão 5.500 chances para se qualificar de graça e sem sair de casa. Os treinamentos fazem parte do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Programa Agenda Mulher. Clique aqui para conferir o edital.

As oportunidades são para cursos como bolos e suas variações, assistente de tecnologia da informação, e-commerce, fotografia, panificação, marketing digital, word e excel, hamburgueria gourmet e até para se tornar uma digital influencers: marketing de influência. São 500 vagas por cada curso e todos têm carga horária de 120 horas. Os treinamentos serão on-line.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do sexo feminino.

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A relação das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no dia 3 de dezembro e as aulas serão realizadas de 8 de dezembro de 2020 até 9 de fevereiro de 2021. A aluna só terá direito ao certificado do curso online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.

As aulas são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

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