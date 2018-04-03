TJ recusa denúncias de Octaciano contra Euclério Sampaio

Euclério Sampaio tem feito várias denúncias contra o secretário estadual da Agricultura, Octaciano Neto. Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça desconsiderou a interpelação judicial movida pelo secretário estadual da Agricultura, Octaciano Neto (PSDB), contra o deputado Euclério Sampaio (PDT). O parlamentar tem feito, da tribuna da Assembleia, várias denúncias contra o titular da Seag. Na decisão, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa considerou que Euclério tem legitimidade para denunciar Octaciano amparado na imunidade parlamentar.

MPs acionados

Mas essa não foi a única derrota que secretário amargou no processo: o desembargador também determinou que as denúncias apresentadas pelo deputado sejam enviadas para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual “para análise e adoção das providências que entender cabíveis”.

A gente já sabia

Ranking da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) aponta a BR 259, no Noroeste do Estado, entre as 15 piores rodovias federais do país.

Sem pressa

Mais uma vítima dos Correios. Leitor da coluna enviou um pacote para Porto Alegre (RS) no dia 5 de fevereiro. A encomenda chegou no dia 21 de março, 44 dias depois.

Sujou, pagou

Fiscais da Secretaria do Meio Ambiente da Serra flagraram um prestadora de serviços da Eco101 jogando entulho em local indevido. A concessionária da BR 101 foi multada em R$ 35 mil.

O novo Médici

Um dos bairros mais conflagrados pela violência em Cariacica é Presidente Médici. Curiosamente, nome do general mais linha-dura entre os presidentes da ditadura militar.

Nasceu!

Depois de nove meses tentando (dava para nascer um neném), leitora da coluna finalmente conseguiu mudar seu nome de solteira para o de casada na Carteira de Identidade.

Nasceu! 2

Ela casou em junho, mas conseguiu acessar em setembro o sistema para marcar a data de atendimento na Casa do Cidadão, em Vitória, depois de insistir desde junho. A vaga que ela conseguiu foi só em fevereiro último. Depois, ainda teve os 30 dias para a confecção do documento.

Ousadia

Tem gente sendo assaltada, à luz do dia, em frente ao Palácio da Fonte Grande, uma das sedes do governo do Estado.

Tapa no visual

O vereador Dalton Neves (PTB) estava quase irreconhecível ontem à tarde. Dizem que ele botou um quilo e meio de maquiagem para posar para fotos do seu jornalzinho de mandato.

O torresmo decolou

O deputado Hércules Silveira (PMDB) também não foi à inauguração do aeroporto. E não foi por birra. “Estava na feira da Glória comendo torresmo com meu amigo Beckenbauer.”

Sucesso permanente

A banda Urublues está completando 30 anos de história, com dois CDs gravados e mais de mil shows na estrada.

Voo cego

Leitor de Guarapari reclama que não é só livraria que falta no novo aeroporto: o terminal também não tem terraço panorâmico para quem não vai viajar.

Quem?

A partir de agora, quem terá mais condições políticas no ES de pedir obras ao presidente Temer como a duplicação da BR 262 e o ramal ferroviário até Presidente Kennedy?

Mais um

De um leitor sobre a última do procurador Deltan Dallagnol: “Corremos o risco de ser criado a toque de caixa o “auxílio-jejum”.

Sem burocracia

A Prefeitura de Vitória publicou ontem um decreto dispensando seus cidadãos de reconhecer firma e autenticar documentos do poder público municipal.

Alô, Eduardo Cunha!

Na torcida pelo Lula?

Alô, Sérgio Cabral!

Na torcida pelo Lula?

Alô, José Dirceu!

Na torcida pelo Lula?

Alô, Aécio!

Na torcida pelo Lula?

Alô, Temer!