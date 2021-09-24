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Especial Coronavírus

Testes da Coronavac em crianças só vão ocorrer com autorização da Anvisa; ES se colocou à disposição

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:50

Publicado em 

24 set 2021 às 16:50
Ampola da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan
Ampola da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan Crédito: Fernando Madeira
O governo do Espírito Santo se colocou à disposição para participar dos testes da Coronavac como vacina contra a Covid-19 no público de crianças de três a 11 anos de idade. O governador Renato Casagrande, durante a cerimônia de entrega de doses adquiridas pelo Estado junto ao Instituto Butantan, disse que o Estado está disponível para receber os testes. A Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Butantan, já é utilizada em vários países para a vacinação de crianças e adolescentes, como China, Chile, Indonésia, África do Sul e, em breve, Colômbia. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 24/09/2021

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