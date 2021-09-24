Testes da Coronavac em crianças só vão ocorrer com autorização da Anvisa; ES se colocou à disposição

O governo do Espírito Santo se colocou à disposição para participar dos testes da Coronavac como vacina contra a Covid-19 no público de crianças de três a 11 anos de idade. O governador Renato Casagrande, durante a cerimônia de entrega de doses adquiridas pelo Estado junto ao Instituto Butantan, disse que o Estado está disponível para receber os testes. A Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Butantan, já é utilizada em vários países para a vacinação de crianças e adolescentes, como China, Chile, Indonésia, África do Sul e, em breve, Colômbia. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: