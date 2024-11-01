Teste de Push
Página interna para registrar este aparelho e receber notificações de teste. Não coleta dados pessoais.
Requisitos deste aparelho
iPhone/iPad: o push só funciona com a página instalada. Toque em Compartilhar, depois em Adicionar à Tela de Início, e abra pelo ícone novo. Exige iOS 16.4 ou superior.
1. App de teste do OneSignal
Use o App ID de um app de teste, com o Site URL igual a
2. Este aparelho
Vira a tag
device. A tag
type=internal é sempre adicionada, e serve para montar um segmento só da equipe.
3. Identificadores
Subscription ID (use este nos testes de envio)
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OneSignal ID
—
Se os IDs não aparecerem depois de ativar, rode o diagnóstico e envie o resultado do Registro. Notificação local mostra uma notificação sem passar pelo OneSignal nem pelo Google: se ela não aparecer, o bloqueio está no navegador ou no sistema operacional (modo Foco/Não Perturbe, notificações do Chrome desligadas no sistema).