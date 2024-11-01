Teste de Push

Página interna para registrar este aparelho e receber notificações de teste. Não coleta dados pessoais.

Requisitos deste aparelho

1. App de teste do OneSignal

Use o App ID de um app de teste, com o Site URL igual a

2. Este aparelho

Vira a tag device. A tag type=internal é sempre adicionada, e serve para montar um segmento só da equipe.

3. Identificadores

Subscription ID (use este nos testes de envio)
OneSignal ID

Se os IDs não aparecerem depois de ativar, rode o diagnóstico e envie o resultado do Registro. Notificação local mostra uma notificação sem passar pelo OneSignal nem pelo Google: se ela não aparecer, o bloqueio está no navegador ou no sistema operacional (modo Foco/Não Perturbe, notificações do Chrome desligadas no sistema).

Registro