Teste de Push

Página interna para registrar este aparelho e receber notificações de teste. Não coleta dados pessoais.

iPhone/iPad: o push só funciona com a página instalada. Toque em Compartilhar, depois em Adicionar à Tela de Início, e abra pelo ícone novo. Exige iOS 16.4 ou superior.

Use o App ID de um app de teste , com o Site URL igual a

Vira a tag device . A tag type=internal é sempre adicionada, e serve para montar um segmento só da equipe.

3. Identificadores

Subscription ID (use este nos testes de envio)

— Copiar

OneSignal ID

— Copiar

Rodar diagnóstico Notificação local

Se os IDs não aparecerem depois de ativar, rode o diagnóstico e envie o resultado do Registro. Notificação local mostra uma notificação sem passar pelo OneSignal nem pelo Google: se ela não aparecer, o bloqueio está no navegador ou no sistema operacional (modo Foco/Não Perturbe, notificações do Chrome desligadas no sistema).