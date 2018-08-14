Teste de masculinidade e o retrocesso no concurso da PM

Caio Neri*

Recentemente, foi divulgada a realização de concurso público para o provimento de vagas de cadetes, da Polícia Militar do Paraná. Ocorre que o edital do certame incluiu o item “masculinidade” no rol dos critérios de avaliação psicológica, que é expressamente definido como a “capacidade de o indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor”. Após a polêmica instaurada, em nota, a PM afirmou que o objetivo seria “avaliar a estabilidade emocional e a capacidade de enfrentamento”.

É bem verdade que, como demonstrado pelos cientistas brasileiros Ricardo Oliveira e Jorge Moll, por meio de ressonância magnética funcional, o sistema límbico, estrutura cerebral responsável pela regulação das emoções, funciona de modo diferenciado em cada sujeito, tanto é que estatísticas têm apontado que o número de psicopatas é maior entre homens do que entre as mulheres. Contudo, a Constituição de 1988, na esteira do que estabelecem, entre outros, o Pacto de San José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, claramente prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, determinando que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.

Interessante que, após traçar o requisito “masculinidade”, o edital enumera outro, a “empatia”, que, justamente, é formada pelos aspectos afetivo, cognitivo e de regulação das emoções, sintetizado como a capacidade de o indivíduo se colocar no lugar do outro e ter compaixão

Nesse sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário 528.684, o Supremo Tribunal Federal, pautado nos princípios da isonomia e da razoabilidade, considerou inválido o edital de um concurso público da PM do Mato Grosso do Sul, dos idos do ano de 1996, que não aceitava a inscrição de candidatos do sexo feminino. Em diapasão semelhante, mais recentemente, julgando inconstitucional a proibição de tatuagens a candidatos a cargo público, o ministro Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário 898.450, acertadamente, fez questão de sublinhar que qualquer limitação a acesso a cargo público deve ter fundamentação indissociável ao exercício das funções, sendo inaceitável a criação de barreiras arbitrárias.

Interessante que, após traçar o requisito “masculinidade”, o edital enumera outro, a “empatia”, que, justamente, é formada pelos aspectos afetivo, cognitivo e de regulação das emoções, sintetizado como a capacidade de o indivíduo se colocar no lugar do outro e ter compaixão. Assim, eivado de inconstitucionalidade, haja vista a falta de isonomia e o alto nível de abstração, sem critério objetivo, o edital parece exigir que, para ingressar na corporação, a candidata do sexo feminino deva ostentar características supostamente “masculinas”. Mesmo porque, os homens também são dotados da capacidade de se sensibilizar com o próximo e nem por isso, em razão do quociente emocional, têm distorções em seu juízo de valor sobre os fatos.

*O autor é graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF)