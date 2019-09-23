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Previsão do Tempo

Terça-feira com tempo instável e possibilidade de chuva no ES

Uma frente fria passou pelo Estado no último final de semana; terça-feira será de nebulosidade

Publicado em 

23 set 2019 às 17:10

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 17:10

Tempo instável nessa terça-feira (24) no Estado Crédito: Marcelo Prest
Após o alerta meteorológico emitido pela Marinha no ultimo sábado (21), informando dos ventos fortes que atingiram o Estado nesta segunda-feira (23), a terça-feira para o capixaba será de muita nebulosidade, tempo instável e sol entre nuvens em boa parte do Espírito Santo
A recente passagem de uma frente fria ainda vai deixar bastante instabilidade, podendo chover de forma rápida e com fraca intensidade entre a manhã e a tarde na região Sul, Grande Vitória e principalmente na região de São Mateus.
> Ventania na Grande Vitória: Corpo de Bombeiros tem 13 acionamentos
Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 18 °C e máxima de 23 °C. A Região Serrana registra as menores temperaturas do dia nas áreas mais altas com mínima de 11 °C e máxima de 18 °C.
Já as Regiões Noroeste e Nordeste devem registrar as maiores máximas do Estado, começando o dia com a mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.
> Marinha emite alerta de ressaca no mar no Espírito Santo

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