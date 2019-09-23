Terça-feira com tempo instável e possibilidade de chuva no ES

Após o alerta meteorológico emitido pela Marinha no ultimo sábado (21), informando dos ventos fortes que atingiram o Estado nesta segunda-feira (23), a terça-feira para o capixaba será de muita nebulosidade, tempo instável e sol entre nuvens em boa parte do Espírito Santo.
A recente passagem de uma frente fria ainda vai deixar bastante instabilidade, podendo chover de forma rápida e com fraca intensidade entre a manhã e a tarde na região Sul, Grande Vitória e principalmente na região de São Mateus.
Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 18 °C e máxima de 23 °C. A Região Serrana registra as menores temperaturas do dia nas áreas mais altas com mínima de 11 °C e máxima de 18 °C.
Já as Regiões Noroeste e Nordeste devem registrar as maiores máximas do Estado, começando o dia com a mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.