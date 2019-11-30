Taxa cobrada pelo governo na concessão vai encarecer pedágio na 262

Deslizamento de barreira bloqueia metade da pista da BR 262 próximo a Pedra Azul Crédito: Divulgação

Prepare o bolso. Permanece a parcela de outorga na tarifa para o contrato de concessão da BR 262. Isso significa que o usuário da rodovia provavelmente terá que pagar um pedágio maior, por conta dessa parcela.

Essa taxa tem gerado reclamações de lideranças políticas capixabas e mineiras. É que o principal critério de desempate da futura licitação prevê que sairá vencedor quem oferecer a maior outorga. Ou seja, a empresa ganhadora é aquela que pagará mais para o governo federal. Esse custo, certamente, segundo analistas, tende a encarecer o pedágio para ou usuários da rodovia.

“Tarifa é para prestação de serviço público. O governo tem que arrecadar é impostos”, critica um especialista em concessões rodoviárias ouvido pela coluna.

Em agosto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou, em consultas públicas, as propostas do edital e do contrato com detalhes sobre a concessão de 673,82 quilômetros das BRs 262/381 (MG) por 30 anos. Nele, é estipulado que vencerá o leilão quem oferecer a menor tarifa básica de pedágio, com deságio limitado a 12%, e, em caso de empate, é utilizada a outorga.

ENTREGA DO RELATÓRIO AO TCU É ADIADA