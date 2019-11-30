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  • Taxa cobrada pelo governo na concessão vai encarecer pedágio na 262
Leonel Ximene

Taxa cobrada pelo governo na concessão vai encarecer pedágio na 262

Em caso de empate na licitação, o primeiro critério para definir o vencedor será quem oferecer a maior taxa à União

Públicado em 

30 nov 2019 às 10:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deslizamento de barreira bloqueia metade da pista da BR 262 próximo a Pedra Azul Crédito: Divulgação
Prepare o bolso. Permanece a parcela de outorga na tarifa para o contrato de concessão da BR 262. Isso significa que o usuário da rodovia provavelmente terá que pagar um pedágio maior, por conta dessa parcela. 

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Essa taxa tem gerado reclamações de lideranças políticas capixabas e mineiras. É que o principal critério de desempate da futura licitação prevê que sairá vencedor quem oferecer a maior outorga. Ou seja, a empresa ganhadora  é aquela que pagará mais para o governo federal. Esse custo, certamente, segundo analistas, tende a encarecer o pedágio para ou usuários da rodovia.
“Tarifa é para prestação de serviço público. O governo tem que arrecadar é impostos”, critica um especialista em concessões rodoviárias ouvido pela coluna.
Em agosto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou, em consultas públicas, as propostas do edital e do contrato com detalhes sobre a concessão de 673,82 quilômetros das BRs 262/381 (MG) por 30 anos. Nele, é estipulado que vencerá o leilão quem oferecer a menor tarifa básica de pedágio, com deságio limitado a 12%, e, em caso de empate, é utilizada a outorga.

ENTREGA DO RELATÓRIO AO TCU É ADIADA

Por falar na 262, passou para janeiro ou fevereiro do ano que vem o prazo de entrega ao Tribunal de Contas da União (TCU) do relatório com as sugestões colhidas nas quatro audiências públicas da concessão da rodovia. A data inicial seria dezembro, mas o volume de sugestões foi tão grande que o prazo teve que ser prorrogado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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