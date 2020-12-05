Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja data e horários

Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades estão definidas

No masculino e no feminino, o sábado foi de confrontos pela fase de quartas de final. A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 18:47

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 18:47

Jogos definiram as quartas de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020
Jogos definiram as finais na E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
Restam apenas quatro times masculinos e quatro femininos na busca pelo tão sonhado título da E-Taça EDP das Comunidades 2020. As semifinais foram definidas na manhã desta sábado (5) em partidas realizadas na Rede Gazeta, cumprindo os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19. Confira abaixo as datas e horários dos jogos.
No masculino e no feminino, o sábado foi de confrontos pelas quartas de final. As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta e apenas quatro avançaram para às sêmis.
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

RESULTADOS DO MACULINO

Resultado das quartas de final masculina na E-Taça EDP
Resultado das quartas de final masculina na E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

RESULTADOS FEMININO 

Resultados das quartas de final feminina na E-Taça EDP
Resultados das quartas de final feminina na E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

JOGOS DA SEMIFINAL

O domingo (06) será de muito futebol na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Isso porque um dia após a classificação das quartas de final, a grande final será desenhada. Pela manhã, as oito equipes  jogam partidas de ida e volta, em busca da classificação para a finalíssima, marcada para o próximo dia 13
FEMININO
  • 10h - São Pedro x Nova Rosa da Penha
  • 10h - Muquiçaba x São Francisco
Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.
MASCULINO
  • 10h - Novo Porto Canoa x São Francisco
  • 10h - Muquiçaba x São Pedro.
Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.
Confrontos da semifinal. Jogos acontecerão no domingo
Confrontos da semifinal. Jogos acontecerão no domingo Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

Veja Também

Barramares tem a melhor campanha feminina na 1ª fase da E-Taça EDP

"Cria" de Caratoíra, técnico se divide entre projeto social e E-Taça EDP

Barra do Jucu encerra primeira fase da E-Taça EDP com a melhor campanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados