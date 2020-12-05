Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades estão definidas

Restam apenas quatro times masculinos e quatro femininos na busca pelo tão sonhado título da E-Taça EDP das Comunidades 2020. As semifinais foram definidas na manhã desta sábado (5) em partidas realizadas na Rede Gazeta, cumprindo os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19. Confira abaixo as datas e horários dos jogos.
No masculino e no feminino, o sábado foi de confrontos pelas quartas de final. As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta e apenas quatro avançaram para às sêmis.
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.
RESULTADOS DO MACULINO
RESULTADOS FEMININO
JOGOS DA SEMIFINAL
O domingo (06) será de muito futebol na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Isso porque um dia após a classificação das quartas de final, a grande final será desenhada. Pela manhã, as oito equipes jogam partidas de ida e volta, em busca da classificação para a finalíssima, marcada para o próximo dia 13
FEMININO
- 10h - São Pedro x Nova Rosa da Penha
- 10h - Muquiçaba x São Francisco
Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.
MASCULINO
- 10h - Novo Porto Canoa x São Francisco
- 10h - Muquiçaba x São Pedro.
Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.