Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades estão definidas

Jogos definiram as finais na E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém

No masculino e no feminino, o sábado foi de confrontos pelas quartas de final. As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta e apenas quatro avançaram para às sêmis.

A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

RESULTADOS DO MACULINO

Resultado das quartas de final masculina na E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

RESULTADOS FEMININO

Resultados das quartas de final feminina na E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

JOGOS DA SEMIFINAL

O domingo (06) será de muito futebol na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Isso porque um dia após a classificação das quartas de final, a grande final será desenhada. Pela manhã, as oito equipes jogam partidas de ida e volta, em busca da classificação para a finalíssima, marcada para o próximo dia 13

FEMININO

10h - São Pedro x Nova Rosa da Penha

10h - Muquiçaba x São Francisco

Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.

MASCULINO

10h - Novo Porto Canoa x São Francisco

10h - Muquiçaba x São Pedro.

Equipes à direita definem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.