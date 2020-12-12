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Jogos no domingo

São Pedro pode ser campeão nas duas categorias da E-Taça EDP das Comunidades

Às 10h, São Pedro joga contra Muquiçaba pela final feminina. Depois, às 11h, a equipe masculina enfrenta Novo Porto Canoa

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 20:01
Final da E-Taça EDP das Comunidades acontece neste domingo (13)
Final da E-Taça EDP das Comunidades acontece neste domingo (13) Crédito: Alberto Borém
A felicidade pode vir em dobro para o bairro de São Pedro neste domingo (13). Isso porque as duas equipes, masculina e feminina, estão na final da E-Taça EDP das Comunidades, que será disputada na Rede Gazeta. No feminino, a equipe enfrenta Muquiçaba; no masculino, Novo Porto Canoa. A final, em jogo único, será transmitida ao vivo no site de A Gazeta com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.
Segundo o técnico Rafael Neres, que comanda as duas equipes, as meninas tiveram um pouco mais de dificuldade no início, uma vez que não tinham o costume de jogar vídeo game. Já os meninos encararam a competição com mais facilidade.
"As meninas chegarem até a final surpreendeu a todos. Elas aprenderam a jogar durante a E-Taça EDP das Comunidades, não tinham costume de praticar o vídeo game", diz.
São Pedro, finalista feminino da E-Taça EDP das Comunidades
São Pedro, finalista feminino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém
Ainda de acordo com Rafael Neres, as equipes surgiram há cerca de três anos, justamente pra disputar a Taça EDP das Comunidades, naquela época disputada em gramados da Grande Vitória
"Formei uma equipe, chegamos à final e a comunidade abraçou. A galera não quis que acabasse. Hoje movimentamos mais de 100 jovens", completa.
São Pedro, finalista masculino da E-Taça EDP das Comunidades
São Pedro, finalista masculino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

HORÁRIOS DA FINAL

A partir das 8h, equipes femininas e masculinas disputam o terceiro lugar da E-Taça EDP das Comunidades. Às 10h, São Pedro joga contra Muquiçaba, pela final feminina. Depois, às 11h, a equipe masculina enfrenta Novo Porto Canoa.

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