São Pedro pode ser campeão nas duas categorias da E-Taça EDP das Comunidades

Final da E-Taça EDP das Comunidades acontece neste domingo (13) Crédito: Alberto Borém

A felicidade pode vir em dobro para o bairro de São Pedro neste domingo (13). Isso porque as duas equipes, masculina e feminina, estão na final da E-Taça EDP das Comunidades , que será disputada na Rede Gazeta. No feminino, a equipe enfrenta Muquiçaba; no masculino, Novo Porto Canoa. A final, em jogo único, será transmitida ao vivo no site de A Gazeta com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

Segundo o técnico Rafael Neres, que comanda as duas equipes, as meninas tiveram um pouco mais de dificuldade no início, uma vez que não tinham o costume de jogar vídeo game. Já os meninos encararam a competição com mais facilidade.

"As meninas chegarem até a final surpreendeu a todos. Elas aprenderam a jogar durante a E-Taça EDP das Comunidades, não tinham costume de praticar o vídeo game", diz.

São Pedro, finalista feminino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

Ainda de acordo com Rafael Neres, as equipes surgiram há cerca de três anos, justamente pra disputar a Taça EDP das Comunidades, naquela época disputada em gramados da Grande Vitória

"Formei uma equipe, chegamos à final e a comunidade abraçou. A galera não quis que acabasse. Hoje movimentamos mais de 100 jovens", completa.

São Pedro, finalista masculino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

HORÁRIOS DA FINAL