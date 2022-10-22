Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades; veja confrontos

Acompanhe a fase mata-mata da competição neste sábado, a partir das 13h

Publicado em 

22 out 2022 às 06:00

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 06:00

As oitavas de final acontecem neste sábado Crédito: Arthur Louzada
O final de semana será de fortes emoções na E-Taça EDP das Comunidades. Neste sábado (22), os jogos das oitavas de final acontecem a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo em A Gazeta.

Acompanhe ao vivo os confrontos de cada Arena (Masculino) 

Arena Azul 

Vista Mar x Chácara Parreiral 
Itararé x  Serra Dourada
Chácara Parreiral x Vista Mar
Serra Dourada x Itararé

Arena Verde

Ulisses Guimarães x Palmeiras 
Santa Martha x Perocão
Palmeiras x Ulisses Guimarães
Perocão x Santa Martha

Arena Amarela 

São Pedro x Vila Nova de Colares
Nova Rosa da Penha x Nova Esperança 
Vila Nova de Colares x São Pedro
Nova Esperança x Nova Rosa da Penha

Arena Roxa 

Dom Bosco x Residencial Vista do Mestre
Soteco x São Francisco 
Residencial Vista do Mestre x Dom Bosco
São Francisco x Soteco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

E-taça edp das Comunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados