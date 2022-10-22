Oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades; veja confrontos

O final de semana será de fortes emoções na E-Taça EDP das Comunidades. Neste sábado (22), os jogos das oitavas de final acontecem a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo em A Gazeta.
Acompanhe ao vivo os confrontos de cada Arena (Masculino)
Arena Azul
Vista Mar x Chácara Parreiral
Itararé x Serra Dourada
Chácara Parreiral x Vista Mar
Serra Dourada x Itararé
Arena Verde
Ulisses Guimarães x Palmeiras
Santa Martha x Perocão
Palmeiras x Ulisses Guimarães
Perocão x Santa Martha
Arena Amarela
São Pedro x Vila Nova de Colares
Nova Rosa da Penha x Nova Esperança
Vila Nova de Colares x São Pedro
Nova Esperança x Nova Rosa da Penha
Arena Roxa
Dom Bosco x Residencial Vista do Mestre
Soteco x São Francisco
Residencial Vista do Mestre x Dom Bosco
São Francisco x Soteco