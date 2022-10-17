Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol virtual

E-Taça EDP das Comunidades 2022: conheça as equipes classificadas para as oitavas de final

Fase mata-mata começa no próximo sábado (22)
Thiago Jesus

Publicado em 

17 out 2022 às 14:50

Jogos acontecem na Arena de Eventos da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada 
Estão definidas as comunidades que avançam às oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2022. Ao todo, foram 120 jogos na fase classificatória, com 669 gols, média de 5.6 por jogo. Na classificação geral, o destaque entre a categoria masculina foi a comunidade de Serra Dourada, já no feminino, Normília da Cunha.
Quatro times estrearam com o pé direito na competição deste ano e estão garantidos na próxima fase: Chácara Parreiral, Soteco, Itararé e Santa Martha.
Entre as equipes femininas, Nova Esperança, Perocão, Normília da Cunha, Barramares, São Francisco, Padre Gabriel, Muquiçaba e Residencial Vista do Mestre carimbaram a classificação para as quartas de final.
Times femininos na E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Arthur Louzada
As oitavas de final acontecem no próximo sábado (22) e as quartas de final no domingo (23).

Conheça as comunidades classificadas e os duelos das Oitavas de final (masculino)

Serra Dourada x Santa Martha
Perocão x Itararé
São Francisco x Soteco
Nova Esperança x Nova Rosa da Penha
Chácara Parreiral x Vista Mar
Palmeiras x Ulisses Guimarães
Vila Nova de Colares x São Pedro
Residencial Vista do Mestre x Dom Bosco

Quartas de final - (feminino)*

Nova Esperança x Perocão
Normília da Cunha x Barramares
São Francisco x Padre Gabriel
Muquiçaba x Residencial Vista do Mestre
*Os jogos da categoria feminina já caem nas quartas de final por conta da quantidade de times.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

E-taça edp das Comunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados