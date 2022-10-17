E-Taça EDP das Comunidades 2022: conheça as equipes classificadas para as oitavas de final

Estão definidas as comunidades que avançam às oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2022. Ao todo, foram 120 jogos na fase classificatória, com 669 gols, média de 5.6 por jogo. Na classificação geral, o destaque entre a categoria masculina foi a comunidade de Serra Dourada, já no feminino, Normília da Cunha.
Quatro times estrearam com o pé direito na competição deste ano e estão garantidos na próxima fase: Chácara Parreiral, Soteco, Itararé e Santa Martha.
Entre as equipes femininas, Nova Esperança, Perocão, Normília da Cunha, Barramares, São Francisco, Padre Gabriel, Muquiçaba e Residencial Vista do Mestre carimbaram a classificação para as quartas de final.
As oitavas de final acontecem no próximo sábado (22) e as quartas de final no domingo (23).
Conheça as comunidades classificadas e os duelos das Oitavas de final (masculino)
Serra Dourada x Santa Martha
Perocão x Itararé
São Francisco x Soteco
Nova Esperança x Nova Rosa da Penha
Chácara Parreiral x Vista Mar
Palmeiras x Ulisses Guimarães
Vila Nova de Colares x São Pedro
Residencial Vista do Mestre x Dom Bosco
Quartas de final - (feminino)*
Nova Esperança x Perocão
Normília da Cunha x Barramares
São Francisco x Padre Gabriel
Muquiçaba x Residencial Vista do Mestre
*Os jogos da categoria feminina já caem nas quartas de final por conta da quantidade de times.