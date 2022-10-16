Domingo de jogos na E-Taça EDP das Comunidades; acompanhe

Conheça os duelos deste domingo
Grupo H - 14h - Masculino - 1° rodada - Normília da Cunha x Argolas
Grupo H - 15h - Masculino - 3° rodada - Santa Martha x Normília da Cunha
Grupo H - 16h - Masculino - 5° rodada - Serra Dourada x Normília da Cunha
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