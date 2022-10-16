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Conheça os confrontos deste domingo na E-Taça EDP das Comunidades

Todos os jogos têm transmissão ao vivo em A Gazeta

Publicado em 

16 out 2022 às 06:00

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 06:00

Jogos deste domingo 

Grupo H - 14h - Masculino - 2° rodada - Argolas x Santa Martha
Grupo H - 15h - Masculino - 4° rodada - Santa Martha x Serra Dourada
Grupo H - 16h - Masculino - 6° rodada - Serra Dourada x Argolas

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