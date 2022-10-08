Acompanhe o primeiro dia de E-Taça EDP das Comunidades

Arena Verde
10h - Gurigica x Residencial Vista do Mestre
11h - Andorinhas x Gurigica
12h - Residencial Vista do Mestre x Andorinhas
14h - Barramares x Adalberto S. Nader (Vitória de Barramares por W.O)
15h - Vila Nova de Colares x Adalberto S. Nader (Vitória de Vila Nova de Colares por W.O)
16h - Vila Nova de Colares x Barramares
17h - Adalberto S. Nader x Barramares (Vitória de Barramares por W.O)
18h - Adalberto S. Nader x Vila Nova de Colares (Vitória de Vila Nova de Colares por W.O)
18h30 - Barramares x Vila Nova de Colares