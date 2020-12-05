Assista aos jogos das quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Foram definidos os duelos das quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020, no masculino e no feminino. A partir das 9h deste sábado (5), as 16 melhores equipes se enfrentam em busca do título. As partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, sempre com a comunidade de melhor campanha decidindo o confronto como "mandante". Acompanhe em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades.
Desde o início da E-Taça EDP, que teve o formato alterado por conta da pandemia do novo coronavírus, 168 partidas foram disputadas e 558 gols marcados.
E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.
QUAIS EQUIPES JOGAM NO SÁBADO?
QUARTAS DE FINAL - MASCULINO
- Novo Porto Canoa x Jacaraípe;
- São Francisco x São João Batista;
- Barra do Jucu x São Pedro;
- Muquiçaba x Palmeiras.
Equipes à direita decidem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.
QUARTAS DE FINAL - FEMININO
- São Pedro x Barramares;
- Padre Gabriel x Muquiçaba;
- Consolação x São Francisco;
- Gurigica x Nova Rosa da Penha.
Equipes à direita decidem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS
Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.
Cada arena compreende quatro jogos. São 16 no total, durante o sábado. As partidas que iniciam às 9h e às 10h são da disputa feminina. Posteriormente, às 11h e às 12h, jogam equipes masculinas.
ARENA AZUL
- 9h - São Pedro x Barramares;
- 10h - Barramares x São Pedro;
- 11h - Muquiçaba x Palmeiras;
- 12h - Palmeiras x Muquiçaba.
ARENA VERMELHA
- 9h - Padre Gabriel x Muquiçaba;
- 10h - Muquiçaba x Padre Gabriel;
- 11h - Barra do Jucu x São Pedro;
- 12h - São Pedro x Barra do Jucu.
ARENA VERDE
- 9h - Consolação x São Francisco;
- 10h - São Francisco x Consolação;
- 11h - São Francisco x São João Batista;
- 12h - São João Batista x São Francisco.
ARENA AMARELA
- 9h - Gurigica x Nova Rosa da Penha;
- 10h - Nova Rosa da Penha x Gurigica;
- 11h - Novo Porto Canoa x Jacaraípe;
- 12h - Jacaraípe x Novo Porto Canoa.