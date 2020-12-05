Assista aos jogos das quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

E-Taça EDP reúne adolescentes e jovens de comunidades capixabas Crédito: Adessandro Reis

Foram definidos os duelos das quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 , no masculino e no feminino. A partir das 9h deste sábado (5), as 16 melhores equipes se enfrentam em busca do título. As partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, sempre com a comunidade de melhor campanha decidindo o confronto como "mandante". Acompanhe em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades

Desde o início da E-Taça EDP, que teve o formato alterado por conta da pandemia do novo coronavírus, 168 partidas foram disputadas e 558 gols marcados.

E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes

A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

QUAIS EQUIPES JOGAM NO SÁBADO?

QUARTAS DE FINAL - MASCULINO

Novo Porto Canoa x Jacaraípe;

São Francisco x São João Batista;

Barra do Jucu x São Pedro;

Muquiçaba x Palmeiras.

Equipes à direita decidem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.

QUARTAS DE FINAL - FEMININO

São Pedro x Barramares;

Padre Gabriel x Muquiçaba;

Consolação x São Francisco;

Gurigica x Nova Rosa da Penha.

Equipes à direita decidem o confronto "em casa", jogando a segunda partida como mandante.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.

Cada arena compreende quatro jogos. São 16 no total, durante o sábado. As partidas que iniciam às 9h e às 10h são da disputa feminina. Posteriormente, às 11h e às 12h, jogam equipes masculinas.

ARENA AZUL

9h - São Pedro x Barramares;

10h - Barramares x São Pedro;

11h - Muquiçaba x Palmeiras;

12h - Palmeiras x Muquiçaba.

ARENA VERMELHA

9h - Padre Gabriel x Muquiçaba;

10h - Muquiçaba x Padre Gabriel;

11h - Barra do Jucu x São Pedro;

12h - São Pedro x Barra do Jucu.

ARENA VERDE

9h - Consolação x São Francisco;

10h - São Francisco x Consolação;

11h - São Francisco x São João Batista;

12h - São João Batista x São Francisco.

ARENA AMARELA