Assista ao vivo os jogos deste sábado pela E-Taça EDP das Comunidades

Saiba quais são os duelos da Arena Azul
Grupo E - 10h - Masculino - 1° rodada - Piedade x São Francisco
Grupo E - 11h - Masculino - 3° rodada - Santa Terezinha x Piedade
Grupo E - 12h - Masculino - 5° rodada - Nova Rosa da Penha x Piedade
Grupo F - 14h - Masculino - 1° rodada - Soteco x Bela Vista
Grupo F - 15h - Masculino - 2° rodada - Soteco x Nova Esperança
Grupo F - 16h - Masculino - 3° rodada - P.R. Laranjeiras x Soteco
Grupo F - 17h - Masculino - 4° rodada - Bela Vista x Soteco
Grupo F - 18h - Masculino - 5° rodada - Nova Esperança x Soteco
Grupo F - 18h30 - Masculino - 6° rodada - Soteco x P.R. Laranjeiras