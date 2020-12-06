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Neste domingo

Acompanhe as semifinais da E-Taça EDP das Comunidades 2020

A partir das 10h deste domingo (6), as quatro melhores equipes tanto do masculino quanto do feminino se enfrentam em busca do título

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 09:55
Partidas definem os semifinalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2020
Partidas definem os semifinalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
Apenas oito equipes, entre masculinas e femininas, ainda mantêm vivo o sonho de conquistar a E-Taça EDP das Comunidades 2020. Neste sábado (5) foram conhecidos os semifinalistas, que voltam a se enfrentar na manhã deste domingo (6). Veja os horários.
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

E-Taça EDP das Comunidades 2020 tem semifinais definidas

Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE JOGOS

ARENA AZUL - JOGOS FEMININO

  • 10h - São Pedro x Nova Rosa da Penha;
  • 11h - Nova Rosa da Penha x São Pedro.
ASSISTA AO VIVO

ARENA VERDE - JOGOS FEMININO

  • 10h - Muquiçaba x São Francisco;
  • 11h - São Francisco x Muquiçaba.
ASSISTA AO VIVO

ARENA AMARELA - JOGOS MASCULINO

  • 10h - Novo Porto Canoa x São Francisco;
  • 11h - São Francisco x Novo Porto Canoa.
ASSISTA AO VIVO

ARENA VERMELHA - JOGOS MASCULINO

  • 10h - Muquiçaba x São Pedro;
  • 11h - São Pedro x Muquiçaba.
ASSISTA AO VIVO

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