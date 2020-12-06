Acompanhe as semifinais da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Apenas oito equipes, entre masculinas e femininas, ainda mantêm vivo o sonho de conquistar a E-Taça EDP das Comunidades 2020. Neste sábado (5) foram conhecidos os semifinalistas, que voltam a se enfrentar na manhã deste domingo (6). Veja os horários.
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.
E-Taça EDP das Comunidades 2020 tem semifinais definidas
Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.
CONFIRA O CRONOGRAMA DE JOGOS
ARENA AZUL - JOGOS FEMININO
- 10h - São Pedro x Nova Rosa da Penha;
- 11h - Nova Rosa da Penha x São Pedro.
ARENA VERDE - JOGOS FEMININO
- 10h - Muquiçaba x São Francisco;
- 11h - São Francisco x Muquiçaba.
ARENA AMARELA - JOGOS MASCULINO
- 10h - Novo Porto Canoa x São Francisco;
- 11h - São Francisco x Novo Porto Canoa.
ARENA VERMELHA - JOGOS MASCULINO
- 10h - Muquiçaba x São Pedro;
- 11h - São Pedro x Muquiçaba.