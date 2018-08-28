Supremo Tribunal Federal: guardião da lei dá a última palavra

Embora seja o último prédio da Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) assumiu uma posição central no comando do país, especialmente na última década. Em uma certa busca de refúgio para o equacionamento das tensões sociais, é lá, junto a seus "guardiões" típicos, que cada vez mais governantes, parlamentares e também grupos civis organizados tentam alterar (ou atualizar) a interpretação da Constituição.

Isso porque a mais alta Corte jurídica e seus ministros se popularizaram a tal ponto que uma parcela significativa de cidadãos comuns hoje conhece a "escalação" dos 11 titulares. Quando requisitados a tomar decisões em casos polêmicos, principalmente quando ocorre a omissão do Legislativo ou do Executivo, discute-se se avançaram a linha tênue que caracterizaria a prática do ativismo judicial.

Isso ocorre quando magistrados passam a "fazer" a lei e não mais a interpretá-la, violando a separação dos poderes e a delegação constitucional que receberam, sem serem responsáveis perante os representados e, ainda, provocando a mudança da Constituição sem a alteração do seu texto.

Exemplos recentes não faltam. Em 2007, o STF decidiu que parlamentares que mudam de partido sem justa causa, ou seja, quando há infidelidade partidária, podem perder o mandato, mesmo sem haver previsão taxativa na Constituição. A definição foi com base no entendimento de que o mandato em eleição proporcional pertence ao partido político, e não ao candidato eleito.

Em 2012, decidiu, por unanimidade, que as políticas de cotas raciais nas universidades estão de acordo com a Constituição e são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil.

Neste mesmo ano, também concentrou em si todos os holofotes durante o julgamento histórico do caso mensalão.

Em 2015, o Supremo decidiu que o artigo que trata do reconhecimento jurídico da união estável "entre homem e mulher", e sua conversão em casamento, não deveria mais receber uma interpretação literal, e que pessoas do mesmo sexo deveriam receber proteção jurídica idêntica neste tipo de relação.

Agora, a Corte se debruça em um dos temas que talvez tenha os mais difíceis contornos morais e religiosos, que é a descriminalização do aborto. Nas últimas semanas, o STF promoveu audiências públicas em que se discutiu o início da vida, estágios de gestação, políticas públicas de proteção da mulher e do feto e impactos da criminalização. Na sequência, chegaram os ataques de parlamentares sobre a apropriação deste debate pelo Judiciário, que não são os representantes do povo.

A judicialização de temas controversos é um fenômeno comum aos países democráticos, destaca o pós-doutor em Direito e professor da Ufes, Ricardo Gueiros. Por isso, não é errado que conquistas de direitos passem por vários caminhos, além do da criação de novas leis, já que os parlamentares geralmente não querem pagar o preço social de decidir sobre eles.

"Não há a superioridade de um modo sobre o outro. O STF, assim como qualquer juiz, não se prende à literalidade das leis. Eles podem, e é desejável que muitas vezes possam fazer, um processo de interpretação mais complexo. Às vezes porque a literalidade é insuficiente. O problema é o que STF faz essas intervenções, mas não deixa muito claro as justificativas, e isso passa uma impressão de arbitrariedade e uma certa usurpação de competência do Legislativo. É muito chocante para as pessoas que os tribunais não sigam a letra da lei, mas, quando vai para casos minimamente complexos, a letra da lei não dá conta", explica.

Esta atuação do Judiciário adquire contornos ainda mais problemáticos quando o Supremo altera a interpretação sobre um tema já analisado, e em um curto espaço de tempo.

No polêmico caso da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, por exemplo, gerou-se certa insegurança jurídica. Em 2009, definiu-se que condenados podiam recorrer em liberdade até que o caso transitasse em julgado. Em 2016, sob o argumento de que isso levava à impunidade, modificou-se a regra, e permitindo a execução da pena de prisão.

Este ano, após a prisão do ex-presidente Lula (PT), o órgão foi novamente pressionado a refazer o julgamento. No entanto, caso o fizesse, seria também criticado pelo "casuísmo" e interferência política.

"Boa parte da estabilidade constitucional depende menos do texto da Constituição, e mais de quem interpreta. O descrédito vem muito desses marcos de interpretações do STF. Mudar decisões com muita frequência é ruim, não permite que haja uma previsibilidade para que as pessoas possam se orientar de acordo com a Constituição", analisa o professor da Ufes, Júlio Pompeu.

O pós-doutor e professor da FDV, Nelson Camatta, também pondera sobre possíveis excessos por parte do Judiciário.

"Um tribunal não pode colocar a Constituição debaixo do braço e achar que pode fazer o que quiser com o texto. Entendo que alguns exageros também sejam pelo excesso de confiança que se deposita no Judiciário. Há uma corrente que inclusive explica que quando confia-se muito em um único poder, tende-se a infantilizar a sociedade. Triste é a nação que tem como super-herói um juiz", argumenta.

PODER PÚBLICO

O Judiciário também assume um papel de protagonismo por ter que atuar, com muita frequência, com ingerência sobre as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo, em todas suas esferas.

De acordo com o professor de Direito Constitucional da Faesa, Dalton Morais, como a Justiça não pode se omitir em relação à administração pública, é lá onde fica toda a solução de conflitos.

"O que um juiz mais faz é controlar atos administrativos. Cerca de dois terços da demanda judiciária é ocupada com o próprio Poder Público em juízo. A judicialização da saúde é um exemplo", afirma.

119 ARTIGOS À ESPERA DE LEI COMPLEMENTAR

Um dos problemas que fazem o texto da Constituição enfrentar dificuldades para ser aplicado e que exigem a interferência direta do Supremo Tribunal Federal (STF) é devido à falta de regulamentação de suas normas.

Até hoje, 30 anos depois de sua promulgação, ainda há 119 dispositivos que exigem a criação de uma lei complementar, mas que até agora não foram feitas.

A dificuldade ainda é do tempo da Assembleia Nacional Constituinte. De acordo com os constitucionalistas, quando não se chegava a algum consenso, o constituinte remetia para futura regulamentação, para tentar avançar com os trabalhos, mas os reflexos foram sentidos só depois.

Foi o que ocorreu em relação ao direito de greve dos servidores públicos. Na Constituição, ficou definido que "o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica". Como a tal lei nunca foi criada pelo Congresso Nacional, impedia-se o exercício deste direito pelos cidadãos.

Em 2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que por conta desta omissão legislativa, deveria ser aplicado ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado.

"Não mais se pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos, traduz um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade", disse o ministro Celso de Mello, à época.