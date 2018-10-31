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Leonel Ximenes

Supermercados no ES estão liberados para abrir aos domingos

Públicado em 

31 out 2018 às 16:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Corredores abertos para o consumidor capixaba comprar aos domingos nos supermercados. Crédito: Divulgação
Os supermercados capixabas estão liberados para abrir aos domingos, já a partir deste fim de semana. A convenção coletiva dos comerciários — que proíbe a abertura — vence à zero hora desta quinta-feira (1º) e, como ainda não foi renovada, a restrição, em vigor desde 2009, não tem mais valor.
A Fecomércio-ES vai divulgar nesta quinta-feira uma nota oficial informando oficialmente que a convenção coletiva em vigor perde o seu valor. Na manhã desta quarta-feira (31), os empregados do comércio não aceitaram a proposta patronal de abertura das lojas, facultativamente, aos domingos.
A coluna apurou que grandes redes internacionais de supermercados, como a francesa Carrefour,  querem a reabertura aos domingos, mas alguns empresários capixabas resistem à medida. O Espírito Santo é o único Estado do país onde as lojas fecham nesse dia.
No último verão algumas redes de supermercados, como o Extrabom e o Extraplus, abriram aos domingos. Mas o Perim e o Carone não  funcionaram nesse dia.
Mas prevalece agora a liberdade de abertura dos supermercados aos domingos. Quem quiser abrir, que abra; quem quiser fechar, que feche. Pelo menos, agora, o consumidor do ES terá opções de escolha.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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