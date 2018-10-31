Supermercados no ES estão liberados para abrir aos domingos

Corredores abertos para o consumidor capixaba comprar aos domingos nos supermercados. Crédito: Divulgação

Os supermercados capixabas estão liberados para abrir aos domingos, já a partir deste fim de semana. A convenção coletiva dos comerciários — que proíbe a abertura — vence à zero hora desta quinta-feira (1º) e, como ainda não foi renovada, a restrição, em vigor desde 2009, não tem mais valor.

A Fecomércio-ES vai divulgar nesta quinta-feira uma nota oficial informando oficialmente que a convenção coletiva em vigor perde o seu valor. Na manhã desta quarta-feira (31), os empregados do comércio não aceitaram a proposta patronal de abertura das lojas, facultativamente, aos domingos.

A coluna apurou que grandes redes internacionais de supermercados, como a francesa Carrefour, querem a reabertura aos domingos, mas alguns empresários capixabas resistem à medida. O Espírito Santo é o único Estado do país onde as lojas fecham nesse dia.

No último verão algumas redes de supermercados, como o Extrabom e o Extraplus, abriram aos domingos. Mas o Perim e o Carone não funcionaram nesse dia.