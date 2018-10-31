Supermercados no ES estão liberados para abrir aos domingos

Os supermercados capixabas estão liberados para abrir aos domingos, já a partir deste fim de semana. A convenção coletiva dos comerciários — que proíbe a abertura — vence à zero hora desta quinta-feira (1º) e, como ainda não foi renovada, a restrição, em vigor desde 2009, não tem mais valor.
A Fecomércio-ES vai divulgar nesta quinta-feira uma nota oficial informando oficialmente que a convenção coletiva em vigor perde o seu valor. Na manhã desta quarta-feira (31), os empregados do comércio não aceitaram a proposta patronal de abertura das lojas, facultativamente, aos domingos.
A coluna apurou que grandes redes internacionais de supermercados, como a francesa Carrefour, querem a reabertura aos domingos, mas alguns empresários capixabas resistem à medida. O Espírito Santo é o único Estado do país onde as lojas fecham nesse dia.
No último verão algumas redes de supermercados, como o Extrabom e o Extraplus, abriram aos domingos. Mas o Perim e o Carone não funcionaram nesse dia.
Mas prevalece agora a liberdade de abertura dos supermercados aos domingos. Quem quiser abrir, que abra; quem quiser fechar, que feche. Pelo menos, agora, o consumidor do ES terá opções de escolha.