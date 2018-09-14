Supermercado ao domingos? Candidatos a governador estão divididos

O Espírito Santo é o único Estado do país onde os supermercados fecham aos domingos. Crédito: Divulgação

A coluna perguntou aos seis candidatos ao governo do Estado se eles são ou não favoráveis à reabertura dos supermercados aos domingos. Aridelmo Teixeira (PTB) é o único que apoia a medida sem restrições. Manato (PSL) e Rose de Freitas (Podemos) disseram que são favoráveis, mas com ressalvas.

Turismo e liberdade

“Não entendo por que ainda fecham. Se queremos desenvolver o turismo no Estado, isso tem que ser revisto”, disse o petebista. Manato faz uma ponderação: “Sou favorável, mas os supermercados teriam liberdade para abrir ou não”.

Com consulta

Rose diz que é a favor, mas ela apresenta uma condição: “Temos de consultar o consumidor e saber se há demanda. Se houver, ainda mais nesta crise, é importante abrir”.

Não é com ele

Líder das pesquisas até agora, Casagrande (PSB) preferiu não se posicionar. Ele entende que o governador não deve se meter nessa polêmica: “A questão deve ser discutida entre patrões e trabalhadores”.

Dia de descanso

No bloco de esquerda, a candidata do PT, Jackeline Rocha, afirma que o domingo é para o descanso. “Sou a favor do direito dos comerciários não trabalharem aos domingos”.

Tem acordo

André Moreira (PSOL), por sua vez, destaca que o dia é de folga para os trabalhadores, mas acena para um acordo: “Estaríamos dispostos a flexibilizar a abertura aos domingos se o setor se comprometesse a abrir novos postos de trabalho”.

Tá explicado

Pra quem não sabe, a dra. Jéssica Polese, vice de Aridelmo Teixeira, é médica do sono. Perfeito para essa campanha sonolenta.

Constatação

Quem tem o general Mourão como vice não precisa de oposição.

E de pijama

A propósito do general boquirroto , o vice de Marina Silva (Rede), Eduardo Jorge (PV), sugere uma saída simples para que a democracia brasileira seja preservada: “É melhor deixá-lo em casa curtindo a aposentadoria”.

Alerta amarelo

A subida nas intenções de voto em Contarato para o Senado, constatada na última pesquisa do Ibope, acendeu a luz amarela na campanha de Ricardo Ferraço. O clima entre os aliados do senador é de preocupação.

Cadê vocês?

A audiência pública realizada ontem de manhã para discutir a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas atraiu muita gente. Menos a bancada federal do ES. E olha que estão em jogo R$ 9 bilhões.

Afastai-vos

Aliados de grosso calibre (sem trocadilho) de Bolsonaro no Espírito Santo foram orientados a não tentar visitar o presidenciável no Albert Einstein. A ordem, após a segunda cirurgia, é poupá-lo ao máximo.

De raiz ou Nutella?

Marina (Rede) vai hoje à feira de Jardim da Penha. Se ela não comer o tradicional pastel de lá, não é uma frequentadora de feira de raiz.

Saneamento

A Parceria Público-Privada na área de saneamento básico na Serra foi estabelecida entre a Cesan e a Ambiental Serra, e não com a prefeitura, conforme publicado ontem aqui.

Saneamento ampliado

O Banco Mundial atendeu o pedido do Estado e incluiu Afonso Cláudio, Apiacá, Atílio Vivácqua, Dores do Rio Preto, Domingos Martins e Muqui no Programa Águas e Paisagens.

Vai encarar?

Na feira do MST na Praça Costa Pereira tem uma cerveja chamada Guerrilheira. No rótulo, a imagem de uma mulher, com um lenço típico dos palestinos, empunhando um fuzil. Tem alto teor alcoólico: 7,2%. Um perigo!

Sobrando

Casagrande botou a mão no bolso e doou R$ 8.670 para a sua própria campanha. Nem precisava desse gasto extra: afinal, o seu partido, o PSB, já entrou com R$ 4,3 milhões (97,69% do total arrecadado).

Faltando

Pior sorte é a de André Moreira, que não arrecadou nada. Nem ele contribuiu para a sua própria campanha.

Ratos dominando

Na quinta, por volta das 23h, havia dezenas de ratos no gramado e na calçada ao lado do ponto de ônibus em frente ao Shopping Vitória. Os bichos se aproveitavam dos restos de comida jogados no local.

Alô, eleitor!

Será que as autoridades estaduais e municipais passam pela Leitão da Silva?