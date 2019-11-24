STF não deve sucumbir à opinião pública, mesmo diante da tentação

A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF

Na Odisseia, Homero narra a difícil trajetória do retorno de Ulisses para Ítaca, na qual deveria passar por uma série de provações, após ter vencido a Guerra de Troia. Entre elas, destaca-se a do “canto das sereias” que, em função do seu poder hipnótico, poderia levá-lo, com sua tripulação, para o caminho da morte.

Diante disso, Ulisses ordenou aos tripulantes que o amarrassem no mastro da embarcação e não o soltassem em hipótese alguma, para que conseguisse resistir à tentação. Fazendo uma analogia entre o Direito e a Literatura, Lenio Streck afirma que “as Constituições funcionam como as correntes de Ulisses, através das quais o corpo político estabelece algumas restrições para não sucumbir ao despotismo das futuras maiorias”.

Enquanto documento mais importante de uma nação democrática, a Constituição nos constrange, limita nossas opiniões e paixões. É por isso que não pode a Suprema Corte subordinar-se à opinião pública (ou publicada?), já que sua função primordial na democracia é zelar pela ordem constitucional, mesmo que, eventualmente, suas decisões desagradem aos anseios de uma suposta maioria. Ou respeitamos isso ou as regras do “jogo democrático” se darão com base em pesquisas de opinião, e não pelo Direito.

Desse modo, sendo o STF o guardião da Constituição, e esta funcionando como um remédio contra maiorias – muitas vezes cambiantes –, conclui-se que não devem os ministros julgar conforme a “voz das ruas”, até porque nem sequer detêm mandato eletivo para tanto. Mas o que pode – e deve – a sociedade lhes cobrar é o dever de fundamentação dos seus votos, cujo teor há de ser jurídico, e não político!

Por isso, não são válidos os argumentos da necessidade de “combate à corrupção” ou “à impunidade”, porque, por mais sedutores que possam parecer, são de ordem política, moral, alheios ao Direito. Admiti-los seria subjugar a Constituição à moral (aliás, a moral de quem estamos falando?), retirando-lhe sua força normativa.

Prisão em 2ª instância, portanto, só é possível se alterada a Constituição Federal e, particularmente, não penso que seja absurda alguma PEC nesse sentido.

Todavia, enquanto isso não ocorre, deve-se reconhecer que acertou o STF ao não sucumbir à moral e deixar-se constranger pela Constituição, assim como as correntes constrangeram Ulisses, mesmo diante de toda a tentação.