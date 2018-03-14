Stephen Hawking nunca recebeu um Nobel, mas foi premiado pelo público

Stephen Hawking como personagem de Os Simpsons: cosmólogo contribuiu para a popularização da ciência Crédito: Reprodução





Poucos cientistas alcançaram tal grau de popularidade

Prof. Dr. Oliver F. Piattella é coordenador adjunto do Programa de Pós-graduação em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação da Ufes. É pesquisador do CNPq

Lamentamos o falecimento do professor Stephen Hawking. Ele foi uns dos maiores físicos do século XX. As suas ideias tiveram tanto impacto que ele se tornou famoso não somente na comunidade científica, entre colegas, mas também para pessoas comuns. Muitos lembrarão das aparições dele como desenho animado na série dos Simpsons e como participante na série The Big Bang Theory.

Poucos cientistas alcançaram na história um tal grau de popularidade, notadamente entre eles o Einstein. Isso foi certamente devido às ideias revolucionárias que caracterizaram a pesquisa do professor Hawking e também aos belos livros de divulgação, como “O Universo numa casca de noz” ou “Uma breve história do tempo”, que fizeram algumas das suas ideias acessíveis a todos.

Quando comecei a me dedicar à física, em 2000, Stephen Hawking já era conhecido por mim pelo efeito que leva o seu nome: o efeito Hawking. Ele tinha encontrado, no trabalho que agora é um clássico da física, em 1975, que objetos muito compactos chamados de buracos negros podem emitir radiação e evaporar.

Buracos negros são o destino final de estrelas muito grandes, pelo menos 10 vezes o tamanho do nosso Sol, que terminando o combustível nuclear que sustenta as suas enormes massas colapsam em um objeto tão denso que não deixa escapar a luz e portanto resulta completamente obscuro, a sua presença manifestada somente por efeitos gravitacionais sobre a matéria ia em volta. O efeito Hawking nunca foi detectado, mas já constitui uma peça fundamental da física moderna e está sendo procurado por exemplo em sistemas chamados de análogos à gravitação, em que efeitos gravitacionais são simulados por meio de sistemas hidrodinâmicos. Algum resultado positivo sobre a existência da radiação de Hawking nesses sistemas tem surgido, mas ainda está em debate.

O professor Stephen Hawking também escreveu um tratado de Relatividade Geral, a teoria da gravitação desenvolvida por Einstein e que constitui hoje a nossa base teórica para o entendimento dos fenômenos gravitacionais, chamado “The large-scale structure of space-time”, ou seja, a estrutura do espaço-tempo em grande escala.

Só a vista do nome dele na plaquinha me intimidou bastante, quase não acreditava estar a um passo desse grande cientista Oliver F. Piattella

Este livro é uma das referências obrigatórias para todo físico que queira se especializar em Relatividade Geral e Gravitação. Contribuições marcantes do professor Hawking no âmbito da Relatividade Geral incluem os teoremas sobre as singularidades. Estas são situações extremas onde a nossa teoria falha. Hawking e Penrose mostraram que tais situações não são tão exóticas como poderia-se pensar e que singularidades aparecem de uma forma natural, o que nos leva à necessidade de pensarmos mais sobre gravitação.

No meu trabalho de cosmologia durante o doutorado, estudei (entre outros) um artigo de Hawking de 1966, escrito quando ele tinha apenas 24 anos, sobre a evolução de flutuações na densidade de matéria no universo, as chamadas perturbações cosmológicas. O artigo foi de grande inspiração para mim em termos de beleza e elegância na abordagem do problema.

Também visitei Cambridge em 2009, e em particular o DAMTP, onde Hawking trabalhava. Lembro claramente de ter procurado e de ter me aproximado da porta do escritório dele, mas sem ter tido coragem de bater e entrar. Só a vista do nome dele na plaquinha me intimidou bastante, quase não acreditava estar a um passo desse grande cientista.

Foi uma grande perda para a humanidade, não somente para a comunidade científica. Mas o professor Hawking continuará imortal nos seus trabalhos, que continuarão sendo lidos e estudados ainda por várias gerações.





Por sua ousadia, acabou nunca recebendo um Nobel

Prof. Dr. Julio C. Fabris é coordenador do Programa de Pós-graduação em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação/PPGCosmo. É pesquisador do CNPq

Soube da notícia da morte de Stephen Hawking enquanto visito o Institut of Cosmology and Gravitation (IGC) da University of Portsmouth, Sul da Inglaterra. Encontro o professor David Wands, diretor do ICG, que me diz que passou parte da manhã dando entrevistas para rádio, televisão e jornais sobre Hawking, que ele conheceu pessoalmente e teve uma relação científica próxima. O professor Wands se considera ”sobrinho científico de Hawking”, pois foi aluno do professor John Barrow, também da University of Cambridge, que era colega e colaborador de Hawking, sendo ambos da mesma geração. Foi Hawking quem convenceu Wands a se doutorar em Cosmologia na Universidade de Cambridge. Sobre Hawking, ele diz: ”Foi um dos grandes cientistas de nosso tempo. Hawking tinha a ambição e a habilidade necessárias para abordar questões fundamentais sobre a gravitação e a mecânica quântica, os papéis que desempenham na física dos buracos negros e a origem do universo”.

De fato, Hawking abordou de uma forma original e corajosa um dos grandes problemas da física contemporânea: a possibilidade de reunir em um mesmo arcabouço teórico duas teorias fundamentais da física, a teoria da Relatividade Geral e a Mecânica Quântica. A teoria da Relatividade Geral é a moderna teoria da gravitação que é por ela explicada como sendo a geometria do espaço-tempo. Sua arena de aplicação cobre usualmente objetos macroscópicos, incluindo planetas, estrelas, galáxias e o próprio universo. A Mecânica Quântica surgiu como uma teoria da microfísica, explicando o comportamento dos átomos e das partículas elementares. A física contemporânea trava uma luta feroz para tentar ”casar” essas duas teorias, criando a gravitação quântica, luta na qual se debateu de forma extraordinária Stephen Hawking.

O professor Wands se considera ”sobrinho científico de Hawking”, pois foi aluno do professor John Barrow, também da University of Cambridge, que era colega e colaborador de Hawking, sendo ambos da mesma geração

Uma das maiores predições realizadas por Hawking está relacionada exatamente aos efeitos da presença de campos quânticos (dito de outra forma, estruturas de natureza quântica) na geometria determinada por um buraco negro. O buraco negro é uma das mais extraordinárias predições da teoria da Relatividade Geral e corresponde ao estágio final da vida de certas estrelas que se colapsam dando origem (classicamente) a uma singularidade coberta por uma superfície denominada de horizonte de eventos. Ele delimita a região interna do buraco negro e sua região externa, onde estamos nós. Nenhuma informação partindo do interior do buraco negro pode atingir o observador situado na região externa, de onde a denominação buraco negro. Hawking mostrou, em artigo publicado em 1975, que a presença de um campo quântico na geometria determinada pelo buraco negro, com o seu horizonte de eventos, gera um processo de criação de partículas fundamentais que, estas sim, poderão ser detectadas pelo observador externo.

Foi uma descoberta teórica excepcional, fruto da combinação não trivial entre Relatividade Geral e Mecânica Quântica. A partir daí pôde-se elaborar uma termodinâmica dos buracos negros, atribuindo a estes objetos quantidades típicas dos objetos comuns, como temperatura e entropia. As contribuições de Hawking não pararam aí e incluem propostas para ”quantizar”(quer dizer, tornar compatível com a Mecânica Quântica) a descrição do universo como um todo, em um projeto teórico extremamente ambicioso denominado de cosmologia quântica. Ele viria a abordar também a cosmologia clássica (sobre a qual versam seus primeiros trabalhos), assim como a cosmologia primordial, contribuindo para mostrar que as propriedades observadas do universo em larga escala (isto é, escalas de distâncias que comportam galáxias, aglomerados de galáxias, etc.) podem ser explicadas por fenômenos quânticos, microfísicos, que ocorreram no início da história do universo.

Apesar de todas as contribuições notáveis, Hawking desaparece sem ter recebido o prêmio Nobel, a mais prestigiosa honraria científica que existe. Isso se explica pela sua ousadia. A termodinâmica dos buracos negros que ele previu implica efeitos muito pequenos; um buraco negro com a massa igual à do Sol tem uma temperatura da ordem de 107 K, (K, de ”Kelvin”, é uma medida de temperatura tal que 0 K = 273 graus Celsius, sendo que 0 K corresponde à temperatura absoluta nula). Isto está muito além da nossa capacidade tecnológica atual. A falta de uma comprovação experimental direta do efeito predito por Hawking é seguramente um dos motivos que impediram que ele recebesse o prêmio Nobel.

Mesmo assim, os trabalhos de Hawking influenciaram praticamente todos os ramos da física teórica contemporânea. O seu nome está definitivamente gravado na história da ciência.