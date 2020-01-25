Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • “Star Wars”, “Star Trek” e o preço da nostalgia
Rafael Braz

“Star Wars”, “Star Trek” e o preço da nostalgia

Enquanto “Star Wars” derrapa no saudosismo, “Star Trek” se reinventa com nova série

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

25 jan 2020 às 04:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série "Star Trek: Picard" Crédito: Amazon/CBS
Envelhecer é fo%@! Envelhecer e permanecer relevante é pior ainda. Nem todo mundo é Elza Soares, aberta para se reinventar cercada de gente nova e com novas ideias. No geral, envelhece-se mais como os Titãs ou o Paralamas do Sucesso - não é como se só fizessem porcarias, seus lançamentos apenas se tornaram irrelevantes até mesmo para os fãs, que preferem se ater ao que foi produzido pelas bandas no passado. Viraram nostalgia.
E nostalgia é uma mer@#, basta ver o resultado do último “Star Wars”. “A Ascensão Skywalker”, nono capítulo da saga iniciada lá em 1977, é puro saudosismo. Sabe por quê? Porque os fãs reclamaram do filme anterior, “Os Últimos Jedi”, por “mudar demais” a dinâmica e quebrar com alguns conceitos de conforto da franquia. O resultado, me dói falar, é medíocre - o filme se sustenta em repetições dos filmes anteriores e em personagens clássicos fazendo aparições especiais.
Filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker" Crédito: Disney/Divulgação
Uma boa saída para “Star Wars” pode ser as séries de TV, impulsionadas pelo Disney+. O serviço de streaming da Disney chega ao Brasil ainda este ano, mas sua principal série, “The Mandalorian”, já caiu no gosto do público brasileiro com a ajuda do Jack Sparrow. Além da história do caçador de recompensas, que ainda não decolou, mas ganhará outra temporada este ano, o serviço também contará com a última temporada da animação “Star Wars: The Clone Wars”, um dos produtos mais legais da franquia - a Disney, inclusive, deveria tentar desenvolvê-la com séries e deixar um pouco o cinema de lado.
Falo sobre essas possibilidades, na verdade, para elogiar o lançamento de uma série do concorrente: “Star Trek: Picard”.

Jean-Luc Picard

Personagem clássico da série “Star Trek: a Nova Geração” (disponível na Netflix), Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) é o protagonista da série que chegou na última sexta ao Amazon Prime Video.

Veja Também

Crítica: "Star Trek: Picard", da Amazon, traz novas narrativas à franquia

Crítica: "1917" é espetáculo para ser visto na tela grande

"Sex Education" volta à Netflix com segunda temporada mais madura

“Star Trek: Picard” é um grande acerto para a franquia. Enquanto “Star Trek: Discovery” (na Netflix) mantém a estrutura básica da série e até circula em torno de alguns personagens como Spock, “Picard” introduz uma nova dinâmica. A Amazon liberou os três primeiros episódios para a imprensa e olha... eles são muito legais.
A história obviamente gira em torno de Jean-Luc Picard, agora um aposentado capitão da Frota Estelar vivendo em uma bela e tranquila casa na França. Uma misteriosa jovem cruza seu caminho e Picard tem que sair de seu descanso para investigar a relação entre ela e os romulanos que a perseguem.
Sem entrar em spoilers, “Star Trek: Picard” funciona por ser um risco, por tentar fazer por “Star Trek” o que “Logan” (2017) fez pelos mutantes. É uma série diferente, que explora seu tempo e a narrativa seriada para desenvolver ainda mais seu já conhecido personagem e introduzir outros.
A série talvez seja o produto mais interessante de “Star Trek” desde o reboot de 2009, que tragicamente entrou na nostalgia com “Além da Escuridão” (2013), um filme bom, mas que se limita a homenagear o clássico “A Ira de Khan” (1982) - coincidentemente (ou não) dirigido pelo mesmo J. J. Abrams que transformou “Star Wars” em um poço de saudosismo.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados