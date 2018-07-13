Sons e silêncios compõem espetáculo de dança

Espetáculo Oco da In Pares Cia de Dança, na Casa Porto Crédito: Paulo Sena/Divulgação

*Flávia Dalla Bernardina

Oco é um convite. Aquele que desconcerta, nos faz içar as âncoras e desacomodar, por pelo menos uma hora. A obra performática – ou seria dança? Ou seria teatro? – da Cia InPares toma como arena a Casa Porto de Artes Plásticas, antigo casario da família Monjardim.

Com dramaturgia de Paulo Sena e direção coreográfica de Gil Mendes, o trabalho se estica pelos cômodos do casarão, mergulhando o espectador no enredo. A trilha sonora de Wanderson Lopes esculpe as cenas com primor e dialoga com o trabalho sem se sobrepor ou se exceder. Os sons e os silêncios são construídos como se fizessem parte do lugar. Assim como a iluminação da André Stefson que performa mais que o jogo de luz e sombra. É isso que acontece quando cada criador se mantém vulnerável o suficiente para permitir que a cocriação se materialize.

A cena inicial se passa no pátio. Nada é desperdiçado pelos bailarinos/performers. Toda quina, escadas, as frestas das janelas, varandas e paredes servem como indício para estabelecer um diálogo, ainda que o silêncio e a imobilidade se apresentem. Oco está apenas começando, e não saber o que te aguarda dali para a frente exige, no mínimo, a presença do espectador.

Numa condução gentil – pergunto-me se precisamos dessa guiança – somos convocados a nos embrenhar no desconhecido. O espaço físico da casa e o poético da obra se misturam, como se não pudessem mais se separar, como se sempre tivesse sido assim, feitos um para o outro. O casarão perde sua memória, esvazia-se, para receber o gozo proibido, o discurso desesperado, a festa como fuga, o algoz e a vítima. Quem performa e quem vê? Quem vê, vê o que? O que é o oco senão a própria possibilidade de nos desconhecermos, de criar uma espécie de elástico interno para atravessar o grande abismo – aquele que existe entre mim e eu mesmo.

Os bailarinos/performers avançam em maturidade com relação ao último trabalho apresentado pela companhia (Caos). Um incessante descascar de camadas que transparece o que vem vindo, sem saber exatamente o que é. Sem virtuoses, apenas processo. Oco é a tentativa frustrada de dizer. A perda do que poderia ser e o encontro com o que é. Para ser oco é preciso encontrar certo amparo na dúvida e se valer das perguntas. Não se trata de perguntas que buscam decifrar a obra ou encontrar uma resposta apaziguadora que restaure o conforto perdido no início, mas a possibilidade de se manter consciente frente ao espanto. Eu sigo ou não sigo o caminho indicado? Sento ou fico de pé? Pode dançar também? Não há repostas, mas um manter-se em dia com aquilo que desloca a superfície do cotidiano para deslizar nas profundezas do espaço, do movimento, da música, de si mesmo. Oco.

Em tempos de pós-verdades, de certezas manipuladas, do excesso de mediações e de opiniões – mas pouca ou nenhuma disponibilidade para a escuta – aceitar o convite para o Oco é um render-se às incertezas próprias da existência, um respiro de humanidade. Uma permissão para abertura de espaço livre, o vazio que revela a infinitude da potência subjetiva que nos é inerente.



