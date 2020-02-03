Herdeira do Guaramare quer ter um programa de culinária

Maritza Bojovski Fontana tem boas memórias. Dos nove dias de férias que teve com os pais no Ceará. Da infância, quando cozinhava com a tia e a avó. Das receitas na ponta na língua. A capixaba chegou a cursar três períodos do curso de fisioterapia, mas abandonou. "Não estava feliz". Frequentou o curso de gastronomia e seguiu os passos (e ensinamentos) do pai, o chef Vicente Bojovski, do renomado Restaurante Guaramare (eleito melhor restaurante de pescados do Brasil, por 17 vezes no Guia 4 Rodas). Cinco anos após a morte dele, ela decidiu reabrir o restaurante em Guarapari para dois jantares especiais. "Foi maravilhoso", conta.
Também cozinhou duas vezes ao vivo no programa 'É de Casa", da TV Globo, e foi sondada para participar da primeira edição do "Mestre do Sabor", da mesma emissora. Vestindo calça jeans, tomara que caia com mangas bufantes e salto alto, ela recebeu a reportagem em seu apartamento, na Praia da Costa, numa tarde de verão. Dizendo viver o melhor momento da carreira, confessou: "Meu sonho é ter um programa de culinária".
Você nunca teve vontade de ter o próprio restaurante?
Nunca tive. Como cresci dentro de um, sei como é a realidade. E não é brincadeira, tem que ter muito amor. São várias coisas envolvidas, não é só a comida. Não tem feriado, férias, Dia dos Pais e Dia das Mães, Réveillon... A minha vida inteira foi assim. Nunca tive Réveillon porque sempre estava dentro do restaurante com meu pai. E também nunca viajei com o meu pai e a minha mãe. Uma única vez fizemos uma viagem de 9 dias para Jericoacoara. Essa foi a maior viagem que fizemos juntos.
Recentemente você abriu o restaurante que foi do seu pai para dois jantares especiais? Por quê?
Todo mundo me perguntava se um dia eu iria reabrir. Fazia 5 anos que ele estava fechado. Não tinha condições de abrir durante o verão inteiro. Então decidi fazer duas noites para lembrar meu pai e a estação. Fizemos algumas reformas no local, pegamos os quadros que ele pintou e transformamos numa coleção de cangas e souplast. Imaginava que os convites acabariam rápidos, mas foram vendidos em meia hora. Fiquei emocionada.
O restaurante ainda é vivo na memória de muitas pessoas?
Muito. Tem gente que me manda mensagem dizendo que era os sonho da vida ir jantar lá. Ou que na época em que meu pai era vivo não tinha dinheiro. Mas agora conquistou e foi possível.
Você nunca teve medo da comparação com seu pai?
Quando entrei na faculdade de gastronomia fui morrendo de vergonha. Tinha medo que as pessoas esperassem alguma coisa de mim, tanto que no início nem falava o meu sobrenome. Um dia, durante a chamada, a professora pronunciou meu sobrenome e descobriu de quem eu era filha. Aí falei: "Eu não sei nada, estou entrando para aprender e ver o que vai dar". Todo mundo já trabalhava na área. Depois, durante a minha trajetória, nunca tive esse receio. Ele sempre foi o meu ídolo.
"Na faculdade de gastronomia tinha medo que as pessoas esperassem alguma coisa de mim, tanto que no início nem falava o meu sobrenome "
E como você foi cozinhar em programas da TV Globo?
Eu mandei, com a minha sócia, uma mensagem pelo celular. Contei a história do meu pai e eles acabaram me chamando para cozinhar, na primeira vez, no programa 'É de Casa', em 2018. Fiz um peixe assado e o engraçado é que no dia o André Marques estava apresentando. Ele era cliente do restaurante. Em maio de 2019 produtores da TV me ligaram para participar do programa "Mestres do Sabor' (reality show comandado por Claude Troisgros e João Batista). Esse ano cozinhei novamente no 'É de Casa', quando fiz uma galinhada. Adoro estar na TV.
E a participação no reality não rolou?
Os produtores me ligaram outras 4 vezes, mas o participante precisava estar atuante como chef num restaurante. E eu não estava. Queria muito participar, mas hoje vejo que ter feito o jantar em Guarapari foi melhor pra mim. Meu deu a certeza de que estou no caminho certo.
Quais as primeiras lembranças que você tem da cozinha?
Eu cozinhando com a minha tia. A gente fazia pão, massa... E também da minha avó materna, ela fazia um quibe irresistível. Outro dia fiz um quibe bem parecido. Na minha casa sempre almoçamos na cozinha todos juntos, era uma tradição.
Momentos de Maritza Bojovski
Como você se vê cozinheira daqui para frente?
Sinto que chegou o meu momento. As pessoas só veem o lado bom, o glamour. Mas enquanto as pessoas estavam aproveitando as festas de final de ano, eu estava limpando peixe. Isso faz parte da profissão. Sinto que é o momento da colheita de tudo que eu plantei até aqui.
O que você gosta de fazer?
Adoro ir para praia, desde pequena. Recentemente comecei a praticar beach tennis e estou adorando. E também adoro receber em casa, os amigos e família, quando cozinho. Aqui (no ambiente externo do apartamento, onde tem uma cozinha gourmet) daria um ótimo programa de TV, né?