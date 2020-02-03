Herdeira do Guaramare quer ter um programa de culinária

Nunca tive. Como cresci dentro de um, sei como é a realidade. E não é brincadeira, tem que ter muito amor. São várias coisas envolvidas, não é só a comida. Não tem feriado, férias, Dia dos Pais e Dia das Mães, Réveillon... A minha vida inteira foi assim. Nunca tive Réveillon porque sempre estava dentro do restaurante com meu pai. E também nunca viajei com o meu pai e a minha mãe. Uma única vez fizemos uma viagem de 9 dias para Jericoacoara. Essa foi a maior viagem que fizemos juntos.