Solidariedade deve ser praticada o ano inteiro e não apenas no Natal

Natal e ano-novo se apresentam, para muitas pessoas, como a oportunidade de realizar a célebre boa ação do ano Crédito: Myriam Zilles/ Pixabay

As felicitações de fim ano se apresentam como a oportunidade indispensável, para boa parcela dos cidadãos, de concretizar a solidariedade no cotidiano social e de realizar a célebre boa ação do ano. Nesse contexto de beneficência, surgem os mais variados discursos de caráter altruísta, isto é, de amor incondicional ou desinteressado ao próximo. Sendo assim, cabe a indagação: será o final de ano a única época digna de se expressar efetivamente o princípio da solidariedade?

O Brasil ocupa o 74° no Ranking Mundial da Solidariedade, realizado pela organização britânica Charities Aid Foundation (CAF). Essa classificação é baseada em três aspectos: doação em dinheiro, ajudar pessoas estranhas e trabalho voluntário. Tal posição brasileira nos condiciona a uma reflexão muito mais pormenorizada no que diz respeito à realidade social, cultural e política vivenciada, contemporaneamente, pela nação canarinha.

Em um cenário atual de caráter distópico, o pessimismo e a descrença no ato de amor ao próximo constituem núcleo e dão robustez a discursos repletos de egoísmos e de ausência de gentileza, contribuindo para a não construção de uma harmonia social e para não efetivação de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estampados na Constituição Federal de 1988, em seu art. 3º, I: uma sociedade livre, justa e solidária. Logo, forjam-se indivíduos que não compreendem o potencial transformador de uma ação solidária aliançada à alteridade.

A ética da alteridade, sob os ensinamentos de Emanuel Levinás, centra-se no caminhar em direção ao outro, de maneira a conhecê-lo sem rotulá-lo a princípio. Tal atitude emancipatória colabora para o esfacelamento de posturas narcísicas – em que o "eu" enxerga, tão somente, o reflexo de suas idiossincrasias no “outro” – e não este como um novo universo de emoções e de fascinações, que vale a experiência de ser deslumbrado.

À vista disso, as festas de fim de ano têm a maestria de estimular inúmeras ações solidárias, interligadas à ética da alteridade, entre os cidadãos, por meio de doações de alimentos, de roupas e de mobílias, por exemplo. É fundamental ressaltar, no entanto, que as mazelas sociais fomentadas, principalmente, pela má distribuição de renda no país, não estão fadadas aos últimos meses do ano, em que se iniciam as comemorações do Natal e do ano-novo, mas elas perpassam os 365 dias.

Contudo, o imediatismo cotidiano da tão discutida modernidade líquida e a preocupação primordial com os constantes afazeres e prazeres diários tornam a visão de grande parte da sociedade míope diante daqueles que durante todo o ano necessitaram de roupas, de alimentos, de mobílias e, sobretudo, de um abraço sincero.

Nesse busílis, não raro, a solidariedade sob a égide da ética da alteridade se concretiza hodiernamente respaldada pelos “ferrenhos defensores da paz e da justiça social”. Tal ação desses indivíduos é facilitada pelas mídias virtuais que, por meio de postagens, de hashtags e de compartilhamentos instantâneos expõem atitudes – fomentadas pela retórica da solidariedade – daqueles que, durante todo o ano, não se sensibilizaram com indivíduos desprezados, emudecidos e subalternizados recorrentemente pelo Estado ou pelos próprios cidadãos. De fato, o princípio da solidariedade tem sido posto sob o domínio dos holofotes midiáticos.

Ao se debruçar sobre essas instigantes questões, é imprescindível ressaltar que o princípio da solidariedade deve ser fielmente concretizado cotidianamente nas mais singelas e diversas ações. Para tanto, o “complexo de especial de Natal ou de ano-novo” – exemplificado em ações sociais pontuais, no final de ano e que têm por objetivo proporcionar um bem-estar e uma “consciência leve” ao cidadão que não fez a sua boa ação durante a maior parte do ano – deve ser combatido.

Isso com a finalidade de que o princípio da solidariedade seja constante na vida de cada ser humano, de maneira que essa cooperação social não seja apenas um disfarce ou uma máscara que escamoteie o egoísmo do ser racional.