Sobre o PIB, podemos dizer que "está ruim, mas está bom"

Desempenho da indústria foi pífio no ano passado. Setor não cresce desde 2013 Crédito: Reprodução/Jornal GGN

O PIB de 1% em 2017 divulgado pelo IBGE veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado, entretanto a última vez que o país apresentou crescimento foi em 2014, com apenas 0,5%.

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a somatória dos bens e serviços produzidos no país utilizada para mensurar o desempenho da economia, terminou os anos de 2015 e 2016 com quedas expressivas de 3,5%.

Tecnicamente, a causa da reversão do PIB começou com o crescimento de 1% no 1º trimestre de 2017 depois de 8 trimestres consecutivos de queda.

Pelo lado da oferta, o destaque de 2017 foi o setor do agronegócio que apresentou um crescimento de 13% depois de amargar uma queda de 4,3% em 2016. Com a ajuda de São Pedro, a safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o resultado do ano.

Pela ótica da demanda, merece destaque positivo o consumo das famílias. Ajudados pela queda nos juros, pela baixa inflacionária (2,95% ao ano) e pela liberação das contas do FGTS, os brasileiros depois de uma queda de 4,3% em 2016 voltaram a gastar e impulsionaram o PIB de 2017 em 1%.

Já nas três esferas de governo houve queda nos últimos três anos, e em 2017 a queda foi de 0,6% no pagamento de salários, aluguéis e aquisição de mercadorias.

Com o melhor resultado dos últimos 30 anos da série, o setor externo teve uma participação importante no PIB de 2017 e o superávit de US$ 67 bi da balança comercial ajudou explicar essa performance. O ambiente externo, com a entrada líquida de dólares, contribuiu em muito para a performance, principalmente pela melhora nos preços das commodities que exportamos, pelo Investimento Estrangeiro Direto-IDE e pelo apetite dos investidores estrangeiros pelos juros pagos internamente.

Deixamos propositadamente para comentar por último o baixo nível de investimentos de R$ 1 tri realizado e que representou uma queda de 1,8%. Também foi pífio o desempenho da indústria, que não cresce desde 2013, quando apresentou 2,2% de alta. A construção civil que tem um peso significativo de 52% dos investimentos foi o segmento que mais sentiu o freio da economia e encolheu 5% em 2017.

O valor total de R$ 6,6 trilhões do PIB de 2017 não merece comemoração. Voltamos aos patamares de 2011. Se dividirmos este valor pela população, chegamos a um PIB per capita de R$ 31.587 que cresceu somente 0,2% em 2017.Comemoração mesmo somente quando evoluirmos no número de empregos gerados.

Citando o dito popular, podemos dizer que “está ruim, mas está bom”, porque se formos recorrer a pesquisa Focus, que é realizada pelo Banco Central, na primeira semana de 2017 o mercado apostava em um crescimento de meros 0,5% para a economia em 2017.

Assim, torcemos para que em 2018 na mesma pesquisa o mercado tenha sido conservador e sejamos surpreendidos com um crescimento muito acima de 3% do PIB esperado para 2018. Tomara que os fatores políticos e a Copa do Mundo não atrapalhem.