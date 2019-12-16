"Só na democracia podemos valorizar a vida, a cidadania  e a empatia"

Militante histórico dos Direitos Humanos, o advogado Bruno Alves de Souza Toledo sabe que é preciso coragem e disponibilidade para atuar nesse setor. Foi ele que na ONU, em Genebra, denunciou as as péssimas condições de alguns presídios do Espírito Santo, comparados às masmorras medievais, no governo Paulo Hartung. Bruno chegou a ser até ameaçado de morte.
Em outro episódio marcante da sua trajetória de advogado, denunciou no exterior o crime da mineradora Samarco/Vale-BHP em Mariana, Minas Gerais. Na Prefeitura de Vitória, onde comanda a Pasta dos Direitos Humanos, o olhar do militante da causa tão nobre continua aguçado: "O país não conseguiu avançar efetivamente na superação das violências como a criminalidade violenta, os homicídios de jovens e negros, a violência estatal, o crescimento vertiginoso da população carcerária, entre outras", constata.
No ano passado, uma pesquisa da BBC News Brasil constatou que seis em cada dez brasileiros acreditam que “os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como criminosos e terroristas”. Por que mais da metade da sociedade tem essa percepção?
O principal fator é o que identifico como deturpação instrumental. Trata-se de uma estratégia de manter grande parte da população instrumentalmente à margem da essência do verdadeiro conteúdo dos direitos humanos, falseando o seu sentido ao conectá-los a algo ruim e pejorativo. Um falseamento que é propositalmente construído por aqueles que não possuem compromisso com princípios humanistas. É intencional distorcer e desqualificar a nossa luta para manutenção de muitos privilégios historicamente construídos. Esse falseamento acaba por afastar as pessoas de lutarem por um país verdadeiramente mais justo. Ficamos da aparência das questões e não vamos à essência de nossos problemas. Daí a importância de investirmos em amplos processos de educação, formal e não-formal, em direitos humanos. A verdade é que os direitos humanos encerram em si um projeto de sociedade sem qualquer tipo de violência, de discriminação, de opressão. Obviamente, em uma sociedade tão brutalmente desigual como a nossa, em que a cor da pele continua a determinar fortemente as oportunidades que as pessoas terão, não interessa a grandes setores sociais converter pessoas a defensores dos direitos humanos, da igualdade.
Os direitos humanos ainda não são um valor incorporado à sociedade brasileira?
Infelizmente ainda estamos longe desse caminho no Brasil e no mundo. Entre nós, os indicadores que possuímos de violências contra o povo negro, contra as mulheres, crianças e adolescentes, jovens, idosos, população LGBT, pessoas com deficiência, povos tradicionais, revelam uma sociedade que não incorporou, de uma maneira geral em seu modo de ver, julgar e agir, valores como respeito às diferenças; cuidado com quem mais precisa; cultura do diálogo e da paz; e negação do ódio, da intolerância e das discriminações. É necessário compreender que isso não é um dado ou algo estático e permanente. Ao contrário, é um processo social em construção. Estamos, a todo momento, revisitando nossos ideais, nossos valores. Por isso, dou tanto valor ao diálogo, ao encontro entre diferentes. Por isso, a importância de valorizarmos a democracia. É só nela que podemos aprofundar a cultura de valorização da vida e de toda sua diversidade. Só nela há cidadania ativa. Só nela há espaço para empatia.
Como o senhor avalia o trabalho de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos?
Pessoalmente, como pesquisador, professor e militante de direitos humanos, tenho uma visão muito definida e global sobre a agenda que vem sendo desenvolvida pela ministra e pelo atual governo federal. Mas penso enquanto secretário municipal, responsável que sou pela institucionalidade da política de direitos humanos na Capital de um Estado, não me cabe fazer avaliação da gestão de uma congênere. O que me cabe é reafirmar com gestos, posturas e políticas a promoção dos direitos humanos na nossa cidade. Isso significa desenvolver cada vez mais ações de igualdade, de inclusão social e de cidadania ativa, de atenção e proteção a quem mais precisa, e de compensação por distorções historicamente construídas, no contínuo desenvolvimento de políticas contra o racismo, por direitos das mulheres, pela não discriminação da população LGBT, pelo primeiro emprego para os jovens, por acolhimento de quem sofre. Esse deve ser o papel de gestores da política de direitos humanos em todos os níveis de governo.
Bolsonaro e integrantes do seu governo têm feito ataques e declarações contra os direitos humanos. O governo federal é uma ameaça às conquistas que a sociedade brasileira obteve neste setor desde a redemocratização do país?
São tempos difíceis. De muita aspereza, agressividade e incompreensões. A ideia que construímos mundialmente no pós-guerra sobre os direitos humanos traz consigo um paradigma ético-civilizatório em torno de princípios fundamentais que devem nortear as nossas relações. Foi, especialmente, a negação do nazi-fascismo que nos levou ao consenso universal sobre a proteção da vida humana acima de tudo e isso só cabe em um regime substancialmente democrático. É um projeto de sociedade fortemente baseado na proteção da dignidade humana. Atacar os direitos humanos é atacar, portanto, essa ideia. É como se estivéssemos defendendo o retrocesso civilizatório e acreditando que a barbárie, o autoritarismo e a violência generalizada de uns contra os outros e do Estado contra determinados grupos fossem nos levar a uma sociedade melhor. A história nos ensina o que encontraremos ao final desse perigoso caminho.
Na região do morro da Piedade, em Vitória, famílias chegaram a ser expulsas por traficantes. Em outras comunidades, moradores estão refém dos bandidos. O que o Poder Público está fazendo para que essa violação de direitos humanos cesse na Capital?
Enquanto gestão municipal, dentro dos nossos limites, competências e atribuições, entendemos que segurança urbana municipal se faz, sobretudo, com prevenção, já que, por imposição constitucional, nosso papel na repressão é subsidiário ao desenvolvido pelas forças estaduais de segurança. Isso significa, em primeiro lugar, desenvolver políticas de igualdade com garantia de direitos e promoção da cidadania. É nesse sentido o investimento que faz de Vitória a capital com a melhor educação e saúde públicas do Brasil. As políticas de qualificação profissional que formaram mais de mil pessoas este ano. A Escola da Vida para pessoas em situação de rua. Os inúmeros programas da rede socioassistencial. Os nossos programas para juventude, como Centro de Referência da Juventude Itinerante, Casa da Juventude e Núcleo Afro Odomodê. Nossa rede de serviços para as mulheres como o projeto Fazendo Arte, o Lei Maria da Penha Vai, o Centro de Referência a Mulheres em Situação de Violência e o botão do pânico. Na outra frente, no entanto, a prefeitura não se omite na perspectiva de coibir o crime. Vale ressaltar a profunda integração da Guarda Municipal com as forças estaduais de segurança, articulada e monitorada por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Além do cerco inteligente de segurança. A conjugação de todas essas ações tem possibilitado a redução da violência em Vitória. Dados do Instituto Jones sistematizados até outubro indicam a redução de 15% dos homicídios e 50% dos latrocínios em relação ao ano passado.
Onde o Brasil mais avançou e onde ainda precisa evoluir na área dos direitos humanos?
Sem dúvida, nos últimos 30 anos, desde a redemocratização, houve grandes avanços na conquista formal de novos direitos, de forma especial, com a Constituição mais avançada do mundo na perspectiva da garantia dos direitos individuais, sociais, ambientais, de grupos populacionais, de garantia aos direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas. Avançamos muito nas legislações infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Juventude e o Estatuto da Igualdade Racial. Se por um lado, houve um esforço muito grande nessas conquistas, por outro não conseguimos fazer com que esses direitos fossem totalmente concretizados, para que as pessoas pudessem senti-los no dia a dia. O país não conseguiu avançar efetivamente na superação das violências como a criminalidade violenta, os homicídios de jovens e negros, a violência estatal, o crescimento vertiginoso da população carcerária, entre outras. Temos um duplo desafio: manter as conquistas de direitos em sua dimensão formal e, ao mesmo tempo, fazer com que sejam experimentados pelas suas concretudes.
O orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória é muito modesto. Não é um indicador de que essa Pasta não é prioritária na administração municipal?
Penso que a questão da repartição do orçamento precisa ser analisada de forma mais verticalizada e não apenas na aparente comparação entre as Secretarias. É necessária uma análise qualitativa do orçamento. Não se pode comparar uma Secretaria com uma política centenária e que possui mais de 100 equipamentos e milhares de servidores como é o caso da Educação, com uma Secretaria cuja pauta política é uma das mais recentes a serem incorporadas no país e que está ainda construindo a sua rede de serviços. No entanto, nenhum dos projetos que idealizei ao assumir em fevereiro deste ano deixou de ser realizado por falta de orçamento. O prefeito e a equipe da Secretaria da Fazenda têm absoluta compreensão a respeito da relevância das políticas desenvolvidas por nossa Secretaria para a construção de uma cidade cada vez mais humana.