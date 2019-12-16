"Só na democracia podemos valorizar a vida, a cidadania  e a empatia"

Enquanto gestão municipal, dentro dos nossos limites, competências e atribuições, entendemos que segurança urbana municipal se faz, sobretudo, com prevenção, já que, por imposição constitucional, nosso papel na repressão é subsidiário ao desenvolvido pelas forças estaduais de segurança. Isso significa, em primeiro lugar, desenvolver políticas de igualdade com garantia de direitos e promoção da cidadania. É nesse sentido o investimento que faz de Vitória a capital com a melhor educação e saúde públicas do Brasil. As políticas de qualificação profissional que formaram mais de mil pessoas este ano. A Escola da Vida para pessoas em situação de rua. Os inúmeros programas da rede socioassistencial. Os nossos programas para juventude, como Centro de Referência da Juventude Itinerante, Casa da Juventude e Núcleo Afro Odomodê. Nossa rede de serviços para as mulheres como o projeto Fazendo Arte, o Lei Maria da Penha Vai, o Centro de Referência a Mulheres em Situação de Violência e o botão do pânico. Na outra frente, no entanto, a prefeitura não se omite na perspectiva de coibir o crime. Vale ressaltar a profunda integração da Guarda Municipal com as forças estaduais de segurança, articulada e monitorada por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Além do cerco inteligente de segurança. A conjugação de todas essas ações tem possibilitado a redução da violência em Vitória. Dados do Instituto Jones sistematizados até outubro indicam a redução de 15% dos homicídios e 50% dos latrocínios em relação ao ano passado.