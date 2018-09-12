Só 15% dos candidatos prestaram contas à Justiça Eleitoral

Apenas 124 candidatos encaminharam seus registros ao TRE-ES Crédito: Divulgação

Encerra-se hoje o prazo para a prestação parcial das contas das campanhas eleitorais, mas apenas 124 candidatos (15,54%) encaminharam seus registros para o TRE-ES. Dos postulantes ao governo do Estado e ao Senado, nenhum fez o dever de casa, deixando para o último dia o cumprimento do previsto no art. 48 da resolução 23.553 do TSE.

O agrotóxico falhou

Uma moradora de Linhares ganhou uma ação na Justiça: ela será indenizada em R$ 800 após encontrar larvas numa barra de chocolate.

O que é isso, general?

De um internauta sobre as conspirações eleitorais: “O capitão Bolsonaro ainda nem se elegeu, mas o general Mourão já quer se sentar na cadeira de presidente. Isto é golpe!”.

A profecia

Ontem à noite, no meio de uma mata e na frente de uma fogueira, o presidenciável Cabo Daciolo (Patriotas) prometeu: não vai renunciar à sua candidatura. E garante: vai ganhar no primeiro turno. “Apesar das urnas eletrônicas”, pondera.

Mais magro

Daciolo disse que no dia 26 vai descer do monte, reaparecer em público e participar dos debates e sabatinas após cumprir 21 dias de jejum.

O ungido

Até agora, o prefeito Juninho (PPS) declarou apoio, publicamente, a apenas um candidato: é Sandro Heleno (Pros), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

De olho

Hoje, às 13h, tem sabatina na Assembleia com os seis candidatos a governador. Será que desta vez os deputados faltões vão?

O recado do vice

Do vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, sobre as obras na Leitão da Silva: “Nunca concordarei com a entrega de obras inacabadas. Toda a população sabe que as obras executadas pelo governo do Estado, na Av. Leitão da Silva, já se arrastam há anos, causando graves prejuízos para mobilidade urbana e para o comércio local”.

Reforço

Geraldo Alckmin (PSDB) chega hoje ao ES acompanhado da sua mulher, Lu, que tem participado dos eventos de campanha do marido. Serão recebidos pelo governador Hartung na residência oficial na Praia da Costa.

A cidade agradece

O restaurante do chef Dinho fechou, mas, felizmente, um outro será inaugurado no mesmo local, na próxima quinta-feira, na Praia do Canto. Afinal, a economia não pode parar.

Juntos em misturados

Na propaganda eleitoral do PT na segunda à noite, Padre Honório é identificado como candidato a “deputada” e Bruna Barbieri, a “deputado”.

Não combinou

Ontem Henrique Meirelles (MDB) fez uma caminhada pela 25 de Março, a rua comercial mais popular de São Paulo. Quase ninguém sabia quem ele era.

Made in ES

Hoje, técnicos do Idaf apresentam para profissionais do município de Mairiporã (SP) a nova técnica desenvolvida pelos capixabas de vistorias de campo, utilizando tablets. O método permitiu triplicar a capacidade de realização de vistorias no licenciamento florestal.

Montanha de buracos

A rodovia estadual que liga Montanha a Mucurici está mais quebrada que as finanças de Rio, Minas e Rio Grande do Sul juntas.

Alô, eleitor!

Você gostaria de viver num Estado onde quem critica um político é xingado e tratado como criminoso?