Só 15% dos candidatos prestaram contas à Justiça Eleitoral

Apenas 124 candidatos encaminharam seus registros ao TRE-ESCrédito: Divulgação
Encerra-se hoje o prazo para a prestação parcial das contas das campanhas eleitorais, mas apenas 124 candidatos (15,54%) encaminharam seus registros para o TRE-ES. Dos postulantes ao governo do Estado e ao Senado, nenhum fez o dever de casa, deixando para o último dia o cumprimento do previsto no art. 48 da resolução 23.553 do TSE.
O agrotóxico falhou
Uma moradora de Linhares ganhou uma ação na Justiça: ela será indenizada em R$ 800 após encontrar larvas numa barra de chocolate.
O que é isso, general?
De um internauta sobre as conspirações eleitorais: “O capitão Bolsonaro ainda nem se elegeu, mas o general Mourão já quer se sentar na cadeira de presidente. Isto é golpe!”.
A profecia
Ontem à noite, no meio de uma mata e na frente de uma fogueira, o presidenciável Cabo Daciolo (Patriotas) prometeu: não vai renunciar à sua candidatura. E garante: vai ganhar no primeiro turno. “Apesar das urnas eletrônicas”, pondera.
Mais magro
Daciolo disse que no dia 26 vai descer do monte, reaparecer em público e participar dos debates e sabatinas após cumprir 21 dias de jejum.
O ungido
Até agora, o prefeito Juninho (PPS) declarou apoio, publicamente, a apenas um candidato: é Sandro Heleno (Pros), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.
De olho
Hoje, às 13h, tem sabatina na Assembleia com os seis candidatos a governador. Será que desta vez os deputados faltões vão?
O recado do vice
Do vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, sobre as obras na Leitão da Silva: “Nunca concordarei com a entrega de obras inacabadas. Toda a população sabe que as obras executadas pelo governo do Estado, na Av. Leitão da Silva, já se arrastam há anos, causando graves prejuízos para mobilidade urbana e para o comércio local”.
Reforço
Geraldo Alckmin (PSDB) chega hoje ao ES acompanhado da sua mulher, Lu, que tem participado dos eventos de campanha do marido. Serão recebidos pelo governador Hartung na residência oficial na Praia da Costa.
A cidade agradece
O restaurante do chef Dinho fechou, mas, felizmente, um outro será inaugurado no mesmo local, na próxima quinta-feira, na Praia do Canto. Afinal, a economia não pode parar.
Juntos em misturados
Na propaganda eleitoral do PT na segunda à noite, Padre Honório é identificado como candidato a “deputada” e Bruna Barbieri, a “deputado”.
Não combinou
Ontem Henrique Meirelles (MDB) fez uma caminhada pela 25 de Março, a rua comercial mais popular de São Paulo. Quase ninguém sabia quem ele era.
Made in ES
Hoje, técnicos do Idaf apresentam para profissionais do município de Mairiporã (SP) a nova técnica desenvolvida pelos capixabas de vistorias de campo, utilizando tablets. O método permitiu triplicar a capacidade de realização de vistorias no licenciamento florestal.
Montanha de buracos
A rodovia estadual que liga Montanha a Mucurici está mais quebrada que as finanças de Rio, Minas e Rio Grande do Sul juntas.
Alô, eleitor!
Você gostaria de viver num Estado onde quem critica um político é xingado e tratado como criminoso?
Leonel Ximenes
Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.