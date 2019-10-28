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Show

Skank em Vitória neste sábado (02/11)

Banda mineira  se apresenta Steffen com novo show

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 13:20

Publicado em 

28 out 2019 às 13:20
Skank Crédito: Weber Padua

O que?

Show em festa com comida e bebida liberadas e abertura com Jackson Lima

Quando?

Sábado (02/11); às 22h

Onde?

Steffen Centro de Eventos

Quanto?

R$ 180

Informações:

3338-3009

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