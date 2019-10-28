Skank em Vitória neste sábado (02/11)

O que?
Show em festa com comida e bebida liberadas e abertura com Jackson Lima
Quando?
Sábado (02/11); às 22h
Onde?
Steffen Centro de Eventos
Quanto?
R$ 180
Informações:
3338-3009
Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 13:20
Publicado em
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