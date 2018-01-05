Site vendia pássaros no Espírito Santo de forma irregular

O cobiçado corrupião, um dos pássaros vendidos irregularmente na internet. Crédito: Divulgação

Site que é fenômeno da rede social, a OLX, que faz a compra/venda/troca de qualquer tipo de coisa, estava abrigando em sua página a venda ilegal de pássaros no Espírito Santo. Bastava entrar no site, acessar o ícone “Animais de Estimação” e depois o ícone “Outros Animais”. A partir daí, se descortinava a venda ilegal de pássaros, sem registro no Ibama, capturados na natureza, por preços baratinhos.

As espécies

Um exemplar do belo pássaro corrupião, de cores laranja e preto, estava à venda por R$ 380 na Serra sede. Leitor da coluna ligou para o vendedor e confirmou: o pássaro não tem anilha e nem registro no órgão ambiental. Outros dois anúncios ofereciam um coleiro por R$ 250, em Campo Grande, Cariacica, e um trinca-ferro por R$ 700, em Cocal, Vila Velha.

E a empresa?

A assessoria de imprensa da OLX, ao tomar conhecimento pela coluna da venda irregular de pássaros, disse que deletou todos os anúncios e bloqueou as contas dos usuários. “A empresa repudia este tipo de atitude, pois ela vai contra as regras da OLX”, diz em nota.

O poeta e o músico

Duas senhoras caminhavam no calçadão de Camburi. Ao passarem pela estátua ali postada, uma perguntou à outra de quem se tratava. “Carlos Drummond”, respondeu a amiga. Maurício Oliveira, o músico capixaba homenageado, não deve ter ficado chateado. Afinal, o poeta, cuja estátua está em Copacabana, merece todas as homenagens.

Não adianta GPS

A dica é de uma leitora da coluna cansada de cair nas armadilhas: quando for tirar Carteira de Motorista, além das placas de trânsito, é bom decorar onde ficam os buracos das nossas vias públicas.

Quem contou?

Por falar em buraco, o prefeito Max Filho diz que a prefeitura, no ano passado, tapou 36 mil deles na cidade.

Tem mariposa

Jornalista capixaba que está num cruzeiro diz que até em alto-mar, entre a Bahia e o Espírito Santo, as mariposas também estão atacando.

Tem capixaba

Ele ficou surpreso com o número de turistas do ES a bordo do navio de luxo: “Superamos a crise”, brinca.

Constatação

Essa ministra do Trabalho vai dar trabalho.

A exceção

São poucos, é verdade, mas tem deputado e vereador trabalhando e com gabinete em atividade em plenas férias de verão.





Alô, aquecimento global!

Esqueceu de Nova York?

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MINIENTREVISTA

Considerado o braço parlamentar da greve da PM, o deputado Manato (SD) fala do movimento e de Bolsonaro, seu candidato a presidente.

O senhor defende a anistia de PMs grevistas. Isso não acaba estimulando a anarquia e o clima de insegurança?

Eu defendo a equiparação do Espírito Santo com os outros 22 Estados que tiveram no mesmo movimento paredista e foram anistiados. Não defendo a greve.

Com essa bandeira, o senhor espera o votos dos militares?

Não espero. Eles, inclusive, estão fazendo um plebiscito para escolher seus candidatos.

O sr. defende a candidatura de Bolsonaro: é mesmo por convicção ou é uma estratégia eleitoral?

Eu fui o primeiro deputado federal a apoiar sua candidatura a presidente no final de 2014. Ele me disse que seria sua última eleição como deputado porque tinha um projeto maior para o Brasil.

Bolsonaro, que admitiu ter pouco conhecimento de economia, tem condições de governar o Brasil?

O Bolsonaro tem a humildade de admitir seu pouco conhecimento em relação a isso e está buscando pessoas com capacidade técnica para ajudá-lo nesse projeto.

O sr. não é um deputado próximo ao governador Hartung. Por quê?

Eu e o governador temos uma relação respeitosa. Não faço críticas e respeito o seu trabalho, que por sinal é excelente!



