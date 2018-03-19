Sistema fiscal capixaba a serviço do Brasil

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) vai levar a todas as Cortes de Contas do país a experiência pioneira, desenvolvida em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), na estruturação da padronização das informações contábeis e fiscais de todos os entes federados. A finalidade é criar uma matriz de saldos contábeis nacional que reúna informações padronizadas.

Em resumo, é uma grande planilha que permitirá a todos os municípios e Estados a “falarem a mesma linguagem” quando o assunto se trata de contas públicas. Assim, será possível uniformizar entendimentos quanto à aplicação de leis e regulamentos, além de permitir uma consolidação que dê credibilidade e comparabilidade às informações econômicas e fiscais.

É um projeto inovador, que desobrigará os jurisdicionados de fazer dupla remessa das informações contábeis e fiscais – uma ao Tribunal de Contas e outra à STN, e, eventualmente, até para sistemas de coletas de informações específicas dos ministérios da Saúde e da Educação. A consolidação das contas nacionais é uma tarefa desempenhada pela STN, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, o envio de informações dos Estados e municípios para a Secretaria é obrigatória e decorre da própria LRF.

Em resumo, é uma grande planilha que permitirá a todos os municípios e Estados a “falarem a mesma linguagem” quando o assunto se trata de contas públicas

Como os municípios capixabas, desde 2013, já encaminham informações estruturadas para o Tribunal de Contas, eles saem na frente em relação a outras cidades do país, uma vez que já tem essa rotina sistematizada há cinco anos.

Segundo definição da própria STN, este será o sistema estruturante responsável pela coleta, tratamento e divulgação de informações contábeis, orçamentárias, financeiras, fiscais, econômicas, de operações de crédito e de estatísticas de finanças públicas dos entes da federação. Visa, ainda, aprimorar a transparência da gestão pública na utilização de recursos, bem como pautar as decisões de médio e longo prazo, uma vez que as informações coletadas serão publicadas de forma mais acessível e parametrizável tanto para os gestores públicos como para a sociedade em geral.

É um ganho considerável para o país. Com essa iniciativa do TCE-ES, a STN terá em mãos informações econômicas e fiscais de melhor qualidade. Isso porque serão dados que já passaram por consistências (verificações) eletrônicas no âmbito dos tribunais de contas. Assim, a consolidação das contas nacionais, bem como os indicadores fiscais gerados a partir dessas informações, serão mais críveis ao olhar dos destinatários da informação, ou seja, os cidadãos.

*O autor é secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo