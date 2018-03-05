Sindicato no ES não tem dinheiro para pagar tíquete a funcionários

Em 2014, o Sindicato da Construção Civil do ES tinha mais de 40 mil sindicalizados; hoje são apenas 4,3 mil. Crédito: Divulgação

A crise chegou para ficar no movimento sindical. Os 14 funcionários do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Espírito Santo (Sintraconst) estão trabalhando apenas meio expediente (das 8h ao meio-dia) porque o sindicato não tem mais dinheiro para pagar o tíquete-refeição dos seus empregados, no valor de R$ 850 mensais.

E a crise ainda não foi provocada pelo fim do Imposto Sindical, que antes da reforma trabalhista era cobrado de todos os trabalhadores brasileiros de forma compulsória, em março, no valor equivalente a um dia de trabalho. Agora o imposto passou a ser facultativo.

"A grave situação financeira do nosso sindicato é provocada pela crise econômica, que afetou em cheio a construção civil. São obras vazias, está tudo parado", lamenta César Borba, o Carioca. "Em 2014, tínhamos mais de 40 mil trabalhadores sindicalizados. Em 2015, caiu para 35 mil e hoje são pouco mais de 4,3 mil. Tem obra que está com apenas um terço dos trabalhadores de anos atrás."

Além de poucas obras e poucos trabalhadores no setor, o dirigente sindical diz que a crise vem se agravando também com a cobrança de multas por greves comandadas pelo Sintraconst há alguns anos. "A gente fez greve há quatro anos, mas as multas estão chegando agora", exemplifica.

Nem o aluguel do auditório do Sintraconst, filiada à CUT, ameniza a crise financeira da entidade. Partidos, como o PT, e outros sindicatos pagam R$ 200 pela locação do espaço, uma quantia quase simbólica. "Se a gente aumentasse o preço, muitos sindicatos não teriam condições de pagar", explica o dirigente sindical.