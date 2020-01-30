Shows cristãos para ajudar vítimas das enchente

Grupo de Teatro Corbã Crédito: Divulgação

O teatro Corbã está de volta e sua primeira apresentação do ano será no Solidart, evento em benefício das famílias do Sul do Estado que foram castigadas pelas enchentes. Vão se apresentar vários cantores e bandas do Espírito Santo. Para participar, é só levar dois quilos de alimentos.

A programação acontece neste sábado (01/02), das 14h às 21h, na Primeira Igreja Batista em Laranjeiras,na Serra. As atrações, além do grupo teatral, são Banda Khorus, Dula Nana e Sara, Banda Aohdi, Amanda Loyola, Daniel Rangel e Banda e Lilow Band.

No final de semana, os atores missionários ainda se apresentam no sábado à noite, às 19h30, na Igreja Nova Vida em Feu Rosa, também Serra. O espetáculo a ser apresentado será a peça Submundo. Neste domingo (02), a mesma peça será apresentada, 18h30, na Comunidade Cristã Filadélfia em Nova Carapina I.

Missa na Catedral

Neste domingo (02), às 8 horas, na Catedral Metropolitana de Vitória, dom Dario Campos preside uma missa em intenção a todas as vítimas das enchentes que atingiram o Espírito Santo e por todos os voluntários. Será também a missa de envio dos agentes das Pastorais Sociais, celebrando o início dos trabalhos neste ano de 2020.

Monsenhor Jonas Abib preside missa na Comunidade Canção Nova