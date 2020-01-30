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Solidariedade

Shows cristãos para ajudar vítimas das enchente

Música e apresentação de teatro marcam o Solidart, que acontece neste sábado (01) na Primeira Igreja Batista de Laranjeiras

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:33

Públicado em 

29 jan 2020 às 22:33
Coluna da Fé

Colunista

Coluna da Fé

Grupo de Teatro Corbã Crédito: Divulgação
O teatro Corbã está de volta e sua primeira apresentação do ano será no Solidart, evento em benefício das famílias do Sul do Estado que foram castigadas pelas enchentes. Vão se apresentar vários cantores e bandas do Espírito Santo. Para participar, é só levar dois quilos de alimentos.
A programação acontece neste sábado (01/02), das  14h às 21h, na Primeira  Igreja Batista em Laranjeiras,na Serra. As atrações, além do grupo teatral, são Banda Khorus, Dula Nana e Sara, Banda Aohdi, Amanda Loyola, Daniel Rangel e Banda e Lilow Band.
No final de semana, os atores missionários ainda se apresentam no sábado à noite, às 19h30, na Igreja Nova Vida em Feu Rosa, também Serra. O espetáculo a ser apresentado será a peça Submundo. Neste domingo (02), a mesma peça será apresentada, 18h30, na Comunidade Cristã Filadélfia em Nova Carapina I.

Missa na Catedral

Neste domingo (02), às 8 horas, na Catedral Metropolitana de Vitória, dom Dario Campos preside uma missa em intenção a todas as vítimas das enchentes que atingiram o Espírito Santo e por todos os voluntários. Será também a missa de envio dos agentes das Pastorais Sociais, celebrando o início dos trabalhos neste ano de 2020.

Monsenhor Jonas Abib preside missa na Comunidade Canção Nova

Neste domingo (02), quando a Igreja Católica celebra a Solenidade da Apresentação do Senhor no Templo, o fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, presidirá missa às 9h no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP). Todo ano, nesta data, os membros da Comunidade Canção Nova renovam seus votos de Vida Consagrada, na “Missa do Compromisso”.

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