Severino quer inspirar "voltas por cima" em EP de estreia

Vínhamos num processo meio complicado, viemos de um ano difícil. Existe uma dificuldade grande de lidar com música aqui em Vitória, somos muito desvarlorizados pelas casas. Você manda o material e eles não te respondem. A nossa sorte é que quando tocamos as casas sempre ficam impressionadas e nos chamam pra voltar, mas é um processo desgastante. Faz parte do jogo, mas desanima um pouco. Também passamos por uns problemas pessoais, grana... A gente tava tocando por aí, mas eu dei uma cansada de ficar correndo atrás de shows também e fui me envolver mais com a produção do disco. Tem uma frase que eu digo que banda, independente de ser uma dupla, um duo, é um casamento poligâmico que tem tudo para dar errado. Eventualmente dá certo. Com a chegada do EP as coisas se revigoraram de um jeito que deu uma animada. São cinco músicas que falam sobre "dar a volta por cima". Tinha outras músicas fodas no nosso repertório, mas eu optei por essas mais pra cima. Eu perdi dois amigos pra depressão, a gente está vivendo um momento político difícil. Eu nunca vi tanta gente jovem com depressão, cara. Eu queria fazer um trampo a ver com tudo, com política, saúde mental, feminicídio... A gente vê que as pessoas estão precisando de uma coisa meio "preciso respirar, seguir em frente e mudar o rumo da minha vida".