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Leonel Ximenes

Sete hotéis e pousadas de Pedra Azul são notificados pelo Procon

A fiscalização constatou que esses estabelecimentos não cumprem as exigências da lei federal de acessibilidade

Públicado em 

08 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
A fiscalização do Procon Estadual comprovou que sete pousadas e hotéis de Pedra Azul, em Domingos Martins, descumprem o artigo 45 da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) sobre as normas de acessibilidade.
Um cidadão formalizou a reclamação na Frente Parlamentar de Apoio a Inclusão, a Acessibilidade e Cidadania das Pessoas com Deficiência, presidida pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB), após se hospedar numa pousada que garantia oferecer quarto com instalações acessíveis, mas ficou decepcionado.
Uma  infração constatada pela fiscalização do Procon-ES em todos os estabelecimentos de hospedagem  em Pedra Azul foi a falta do percentual mínimo de 10% de dormitórios acessíveis. Além de dificultar a mobilidade dos deficientes, a falta de instalações adaptadas também prejudica os idosos. 

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O Procon notificou os estabelecimentos em desacordo com a legislação para que sejam tomadas as providências para adequação prevista em lei, assegurando os direitos das pessoas com deficiência. Os hotéis e pousadas não foram multados. A fiscalização do Procon foi realizada entre 18 e 20 de novembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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