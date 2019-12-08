Sete hotéis e pousadas de Pedra Azul são notificados pelo Procon

Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

A fiscalização do Procon Estadual comprovou que sete pousadas e hotéis de Pedra Azul, em Domingos Martins, descumprem o artigo 45 da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) sobre as normas de acessibilidade.

Um cidadão formalizou a reclamação na Frente Parlamentar de Apoio a Inclusão, a Acessibilidade e Cidadania das Pessoas com Deficiência, presidida pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB), após se hospedar numa pousada que garantia oferecer quarto com instalações acessíveis, mas ficou decepcionado.

Uma infração constatada pela fiscalização do Procon-ES em todos os estabelecimentos de hospedagem em Pedra Azul foi a falta do percentual mínimo de 10% de dormitórios acessíveis. Além de dificultar a mobilidade dos deficientes, a falta de instalações adaptadas também prejudica os idosos.

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O Procon notificou os estabelecimentos em desacordo com a legislação para que sejam tomadas as providências para adequação prevista em lei, assegurando os direitos das pessoas com deficiência. Os hotéis e pousadas não foram multados. A fiscalização do Procon foi realizada entre 18 e 20 de novembro.